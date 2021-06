Čtyřpokojový byt pro náročnou ženu rozzářila mosaz a světlé barvy

„Protože majitelka má byt pouze v pronájmu, zadání znělo změnit vše kromě podlahy a oken. Součástí požadavku bylo, aby vznikl ženský městský byt s nádechem elegance, který bude zároveň funkční a vhodný k bydlení investorky s její dcerou středoškolačkou,“ popisuje interiérová designérka Romi Klimeková.

Palác Motešických je přímo v centru Bratislavy.

Cílem tak bylo zachovat charakter bytu i prostředí paláce Motešických a přizpůsobit jej potřebám majitelky, která je v Bratislavě známá jako „beauty queen“, protože vlastní kliniky krásy a estetické medicíny.

„Ženský“ projekt přihlásila autorka do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. 2. 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX až v úterý 21. září 2021.

Dámský interiér

Majitelka si přála mít prostorný toaletní stolek s přísunem denního světla, reprezentativní šatnu a spojený obývací pokoj s jídelnou na příležitostné setkávání s přáteli.

Kuchyň prošla kompletním redesignem, stará kuchyňská linka musela zmizet a místo ní byla vyrobená nová ve spolupráci truhláře a kameníků, aby vyhověla potřebám majitelky a designu celého otevřeného prostoru.

V bytě dominují mosazné prvky a detaily, dekor tvoří prvky převážně slovenského a českého designu od značek a designérů jako je například Moser, Petra Mark, Rückl, Lukáš Novák, Aneta Kurta a dalších.

V obrazech dominují slovenské ženské autorky: Margaréta Petržalová, Patrícia Koyšová, Kristína Mesároš a česká malířka Antonie Stanová, které stylem a barvami vystihují majitelku.

„Všechno jsem důsledně a koncepčně vybírala se záměrem sladit nové produkty s vintage kousky, jako například s komodou ze 70. let a lustrem v jídelně se současným designem,“ popisuje designérka Klimeková.

Prostorná ložnice slouží i jako „hudební“ pokoj.

Byt má dvě ložnice, každá disponuje vlastní koupelnou, navzájem jsou odděleny společnými prostory bytu, což poskytuje dostatek soukromí matce i dceři. Ze značek dominuje dánská Gubi, dále jsou zde vintage kousky, slovenské Variedo, italský Poliform, Calligaris a truhlářské prvky na míru od Mate Wørks.

Prostor propojují opakující se materiály na nábytku a svítidlech, například carrarský mramor, travertin či přírodní dub. Celkový pocit útulnosti a pohodlí s použitím světlých barev byl velkým snem a hlavním zadáním ze strany klientky.