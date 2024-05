SPD vítá migranty, hlásá znojemská opozice. Výmyslem vyděsila část obyvatel

Všechno odstartovalo uzavřením Memoranda o porozumění mezi Mezinárodní organizací pro migraci, která je součástí OSN, a městem Znojmem, kde vedle zmíněného hnutí Tomia Okamury vládne i ANO a uskupení Znojmáci.

A i když reálně dokument k ničemu nezavazuje, místní podnikatelka Monika Gaszczyková tvrdí opak. „Tato organizace bude napomáhat nejen uprchlíkům z Ukrajiny, ale i cizincům z ostatních států, což si určitě nepřejeme, aby město zaplavila tisíci příslušníky z jiných států. Je to tichá a otevřená cesta pro veškerou migraci,“ apelovala na zastupitelstvu z pozice předsedkyně petičního výboru proti memorandu.

Je ale především předsedkyní znojemské buňky strany Domov. Tedy strany, která se pro volby do Evropského parlamentu s ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie) a hnutím Směr uchází o hlasy na společné kandidátce, z 12. místa i sama Gaszczyková.

Mluví o „řízené migraci do města“ a „zajišťování pravidelné migrace a péči o uprchlíky“, ale i když pod petici posbírala stovky podpisů, k širší veřejnosti by se téma nejspíš nedostalo – kdyby ho ovšem hned na několika titulních stranách nerozdmýchal lokální Znojemský týden spjatý s místní ČSSD, dnes Sociální demokracií (SOCDEM).

Migrační politiku netvoří město, zní z radnice

I když radnice uvedla, že memorandum je jen projevem vůle vyměňovat si poznatky a zkušenosti, redakce ví hned o několika konkrétních případech, kdy lidé skutečně věří, že se jím Znojmo zavázalo k přijetí uprchlíků, a že když bude memorandum zrušené, nepřijdou.

„Migrační politiku netvoří město, starosta, zastupitelstvo. Otázka mezinárodní migrace a azylů v České republice je v kompetenci ministerstva vnitra jak v legislativní, tak aplikační rovině. Ministerstvo také rozhoduje o všech pobytových oprávněních,“ zdůrazňuje vedoucí oddělení krizového řízení, obrany a ochrany a zároveň tajemník krizového štábu radnice Mojmír Meister.

Pro zajímavost, aktuálně je ve Znojmě 830 lidí s udělenou dočasnou ochranou a na celém Znojemsku 1 680. Nabídka na memorandum prý dorazila loni v létě a dlouho se zvažovala, rozhodl i třeba incident na brněnské přehradě, kdy Ukrajinec ubodal Roma. „Přišlo mi velice vhodné využít know-how někoho, kdo se v této oblasti pohybuje a zná tu práci s jinou komunitou,“ upřesnil Meister.

Místostarostka za SPD Petra Svedíková Vávrová má teď plné ruce práce s vysvětlováním na všechny strany a v tuto chvíli zvažuje žalobu na Znojemský týden. „Je obrovský problém, že chudáci lidé jsou opravdu přesvědčení, že když tu petici podepsali a memorandum by bylo zneplatněno, tak se tím zabrání migraci do Znojma. To ale vůbec není o žádném přijímání, i když se memorandum zruší, ničemu se nezabrání. Ti lidé jsou podvedeni, paní Gaszczyková slibuje věci, co nejsou možné. Chce kariéru v politice založit na lži,“ kritizuje Vávrová, podle které chtěla Gaszczyková za SPD kandidovat.

Ve videu, které sdílel i předseda hnutí Tomio Okamura, Vávrová nesouhlasí s tvrzením, že migrace je nutně přínosem a obohacením. „Takové obohacení vidíme názorně v západní Evropě téměř každý den. Z toho důvodu nikdo z radních za hnutí SPD memorandum nepodpořil,“ tvrdí. Když ale exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo) navrhl memorandum zrušit, pro byla jen opozice. Koalice včetně SPD se hlasování zdržela – i s kritikou, že nehlasovalo jasně proti, se teď SPD vypořádává.

Migrací už strašil Grois

Protimigrantská nota se ve Znojmě ladila, už když před čtyřmi lety kandidoval do Senátu tehdejší starosta a sociální demokrat Jan Grois s letáčky: „Víte, že volbou Třetiny z TOP 09 souhlasíte s povinnými kvótami pro uprchlíky?“ Jeho soupeř přitom jen v debatě řekl, že nejsou žádná přesná pravidla ani podmínky pro rozdělování migrantů, a proto pokládá otázku za irelevantní.

Groisovu kampaň kritizovaly stovky lidí v komentářích i politologové. A nejen že mu nevyšel Senát, ale zastupitelé ho pak vyzývali, ať odstoupí z vedení radnice. „Strašení obyvatel a jejich rozdělování, to vše je v rozporu s vykonáváním funkce starosty,“ apelovali.

Bouře na znojemské radnici následně vynesla v lednu 2021 do jejího čela Groisova spolustraníka Jakuba Malačku. Dnes už ani jeden oficiálně sociálními demokraty nejsou. Předsedou místní organizace SOCDEM je František Střecha, šéfredaktor zmíněného Znojemského týdne a člen dozorčí rady. V představenstvu je Monika Groisová, žena Groisova bratra. Noviny jsou otevřeně dlouhodobě protikoaliční.

Střecha vyvrací, že by ve článcích o migrantech hrála roli politika, dnešní ČSSD je úhlavní nepřítel. „Mně to vadí, jsem protimigračně naladěnej jako 99 procent lidí v tomto státě. Znojmáci nemůžou mít zájem, aby se tady etablovala organizace, která má v preambuli, že podporuje migraci, a chce na tom akorát vydělávat peníze,“ líčí.

Že by měl v textech zdůrazňovat, že migrační politiku neovlivňuje město a že by to mohlo některé děsit, si nemyslí. „My píšeme o tom, co udělalo město, a ne o tom, jestli sem chodí nějací uprchlíci, nebo ne,“ uzavřel šéfredaktor.