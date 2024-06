Hrozili mi zrušením směn, popisuje řidič, který se zajímal o zákaz rádia

Podal jste oficiální žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, který využívají spíše novináři. Proč jste se na počty stížností cestujících nezeptal interně, ale touto formou?

To mi přesně bylo vytýkáno. Jenže jiní řidiči se často ptali skrze internetový interní stěžovník, který ale dopravní podnik nedávno zrušil. I když se předtím navíc ptali, nebylo jim odpovídáno. Jen se napsalo, že je dotaz evidován, a tím to skončilo. Chápu, že nemůže být odpověď do pěti minut, ale přesto jsem měl pocit, že se kolegům neodpovídalo na věci, na které by měl každý právo, tak…

...jste podal oficiální žádost jako každý občan. Jak vám bylo odpovězeno?

Špatně, ta odpověď byla šílená. Nechci, aby to vnímal někdo jako urážku, ale já se zeptal na konkrétní čísla stížností za konkrétní měsíce, chtěl jsem jasnou odpověď v číslech, a místo toho mi poslali obecný proklamativní výtvor, který neřešil stížnosti, ale samotný zákaz rádií, který v mém dotazu přitom nepadl ani jednou.