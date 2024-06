Moc bouráte, vytýkají v Brně řidičům MHD. I proto jim zakázali rádio

Počet takových kolizí podle dat brněnského dopravního podniku navíc roste, přestože celkový počet nehod se nijak zásadně nemění, spíše je proti předcovidovým rokům 2018 a 2019 nižší.

„V roce 2018 byla z celkového počtu nehod vina na straně našeho řidiče u čtvrtiny, o rok později u 27 procent a loni už téměř u třetiny,“ přiblížila nepříznivý trend mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hana Tomaštíková.

Instituce musejí řešit opravy a nákupy náhradních dílů bouraných vozů i celkové náklady spojené s nehodami. „Pokud jsme viníkem nehody, hradíme náklady; když naopak havárii způsobí druhý účastník, zaplatí škodu ze svého povinného ručení,“ vysvětlila mluvčí.

V případě autobusů se kvůli většímu počtu těchto nehod zvýšilo pojistné o více než 80 procent. Většina kolizí se obejde bez zranění. Vedení šoférům DPMB, kteří je mají na svědomí, krátí mzdu, podílejí se také na úhradě vzniklé škody.

Za „čistou“ jízdu bude odměna

„Každou dopravní nehodu s řidiči řešíme. Probíráme, co bylo možné udělat jinak a jak takovým situacím zabránit. U každého zaměstnance si také vedeme jeho profesní statistiku. Pokud má na svědomí vyšší počet nehod, technici jízdy ho častěji kontrolují při službách. Tyto pracovníky dále zařazujeme do programu na našem psychologickém pracovišti, kde na setkáních příčiny nehod hlouběji analyzují,“ popsala mluvčí metody prevence.

Proč a kde se v Brně bourá? Nejčastější příčinou nehod MHD v Brně je nedání přednosti, zejména při odbočování doleva před tramvají. V tomto případě je vina na straně řidičů osobních aut, kteří nesledují provoz kolem sebe a tramvaj do nich narazí.

V případě autobusů je nejčastější příčinou kontakt s pevnou překážkou, zejména v úsecích se zúženým průjezdem kolem staveb nebo v přetížených ulicích.

Nejrizikovějším místem byla loni Křenová ulice. Stalo se v ní 63 nehod, druhá v pořadí je Merhautova, kde ovšem kolizí nebyla ve srovnání s Křenovou ani polovina. Zdroj: DPMB

Například účastník prosincové nehody dál vozí cestující. „Prošel odbornými přezkoušeními a lékařskou prohlídkou včetně psychologického vyšetření. Vzhledem k tomu, že je nadále držitelem kvalifikace, pokračuje v řízení,“ objasnila Tomaštíková.

Za necelého půl roku od incidentu se podle jejích slov zmíněný řidič nedostal do podobné situace. Pracovníci DPMB jej ostatně pravidelně kontrolují. Soudu se ale muž nevyhne. Státní zastupitelství ho před pár dny obžalovalo z obecného ohrožení z nedbalosti, za což mu hrozí až pět let za mřížemi.

Přes všechna opatření se nepříznivá čísla městskému dopravci nedaří snížit. Dokonce jdou opačným směrem, než by si přálo jeho vedení. Nyní zkouší k metodě biče přidat i příslovečný cukr.

Od konce května si tak mohou řidiči na informačních nástěnkách ve vozovnách DPMB číst vzkazy, že když nezpůsobí nehodu a nepřijde na ně žádná stížnost, můžou se těšit na konci roku na odměnu 10 tisíc korun. Zároveň se všem zaměstnancům od června navýší mzdy o dvě procenta, na začátku roku dostali přidáno pět procent.

Na vině je nezkušenost, míní odborář

Zároveň však vedení DPMB rozpoutalo mezi řidiči i velkou bouři, když jim zakázalo poslech rádia i mluveného slova v kabině při řízení. Nařízení odůvodnil dopravce jednak stížnostmi cestujících na údajně hlasitý poslech, současně i právě počtem nehod. „Na tyto skutečnosti, které spolu můžou i souviset, jsme nuceni reagovat,“ obhajovala nedávno tento krok Tomaštíková. „To je podle mě účelové tvrzení a takto bych to nespojoval,“ zlobí se naopak odborový předák Libor Weinstein.

Opoziční brněnský zastupitel Adam Zemek (Piráti), který dříve v DPMB působil, se pozastavuje nad tím, že až nyní se poslech rádia klade do souvislosti s haváriemi, přestože si hudbu mohli řidiči MHD užívat při jízdě delší dobu.

Skutečností však je, že tato možnost je tady jen posledních sedm let, předtím nebyl poslech povolen. „Dopravní podnik by se měl zaměřit na jiné věci, třeba lepší plánování směn, protože řidiči často musejí vstávat brzo ráno. Když pak mají více směn za sebou, může se to projevit na pozornosti,“ míní Zemek a poukazuje tak na dlouhodobý podstav.

Nedávno DPMB ustoupil alespoň v tom, že šoférům povolil poslouchat rádio, když jedou ve voze sami nebo mají přestávku na konečné.

Weinstein vidí příčinu vyšší nehodovosti na straně šoférů MHD v jejich nezkušenosti. „Nastupují lidé, kteří mají práci za volantem hlavně jako zaměstnání, nezískali k ní takový vztah jako ti starší. Mnoho lidí si nedokáže ani představit, jak šílená je v Brně doprava,“ upozornil s tím, že věkový průměr řidičů přesahuje 50 let.

Na stres ze zpoždění, kolon a nervózních cestujících poukázal rovněž starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan (SOCDEM), jenž působí v dozorčí radě DPMB. „Apeloval jsem, aby se dopravní podnik podíval i na tyto spínače stresu,“ řekl.

Policie ukázala, jak nehoda ucpala Brno ( 2. dubna 2019):