Co nejde schovat, můžeme přiznat. Umělci ozdobili lampy hyzdící sakurovou alej

Lampy osvětlení, které do té doby stály na kraji Vojanovy ulice, se loni v srpnu přemístily přímo doprostřed sakurové aleje vyhledávané pro její krásu zejména na jaře. Podle Technických sítí Brno to kvůli současným normám jinak nešlo, protože staré stožáry ze 60. let zasahovaly do ochranného pásma vodovodu.

Nová situace vyvolala kritiku nejen kvůli narušení estetického dojmu, ale i vzhledem k obavám o zdraví stromů. Radnice Židenic ovšem byla ohledně přesunu osvětlení bezmocná.

„Navíc případné předělání by poškodilo kořeny stromů ještě víc. Přemýšlela jsem, co s tím dělat, a napadlo mě, že co nemůžete schovat, můžete přiznat. A tak jsem se rozhodla udělat z lamp umělecká díla,“ popisuje židenická místostarostka Jana Šťastná (nez.).

Ta oslovila několik streetartových umělců, zda by měli zájem na lampách tvořit. „Přišli jsme na to, že v Brně nic podobného není, a možná ani jinde v Česku. Všichni z té výzvy byli nadšení. Po pár měsících jsme získali i povolení od Technických sítí, které schválily návrhy od umělců,“ přibližuje Šťastná.

Tento týden tak do Vojanovy ulice zamířili umělci i vysokozdvižná plošina, která je vynesla do výšky až šesti a půl metru. O ozdobení sedmi lamp se postaralo sedm malířů, každý tak dostal na starost jednu. Hotovo má být v pátek odpoledne.

Nová podoba lamp prý sklízí samou chválu. „Zatím jsou z toho všichni nadšení. Neslyšela jsem nic negativního, což se moc často nestává,“ jásá Šťastná.

Stromům se příliš nedaří

Zatímco pro oči kolemjdoucích nyní alej působí přívětivěji, stav stromů optimální není. „Lampy byly osazeny mimo kořeny, takže ty nijak zásadně poškozeny nebyly. Stromy ani nejsou v ochranném pásmu vedení, každá lampa je připojená z boku ulice,“ sděluje místostarostka.

Sakury však podle ní byly ve špatném stavu už před přemístěním osvětlení, jedna už je dokonce suchá. „Nejsou tam ideální půdní podmínky a Veřejná zeleň města Brna nemá dostatek financí, aby se adekvátně starala o všechny stromy ve své správě. Díky tomu, co se stalo, se aspoň udělala půdní injektáž, takže to paradoxně stavu stromů pomohlo,“ tvrdí Šťastná.

Odborníci rovněž upozorňovali, že zdejším sakurám i ptákům bude škodit intenzivní osvětlení z lamp. „Původní sodíky se vyměnily za LED světla, která se dají ztlumit, takže by to nemělo být tak hrozné. Samozřejmě noční osvětlení stromům neprospívá, ale to platí všude ve městě,“ podotýká místostarostka.