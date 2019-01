Znojemská koalice si zajistila klid na práci, z komisí odřízla opozici

„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině tehdy, když se spojí mnoho lidí dohromady,“ říkal starosta Znojma Jan Grois (ČSSD) po svém znovuzvolení zastupitelům.

Po pár měsících od voleb to však vypadá, že se proklamace vztahuje jen na některé strany. Ty „nepohodlné“ jsou z rozhodování o chodu města vyloučeny.

Ve 13 komisích, které předkládají stanoviska a náměty radním, nemá opozice poprvé od sametové revoluce výraznější vliv. Všechna místa obsadila koalice, jen té pro školství předsedá Růžena Šalomonová z SPD.

Se spolustranicí Petrou Svedíkovou Vávrovou také jako předsedkyně ovládly oba výbory zastupitelstva: kontrolní a finanční, ač tato strana získala v komunálních volbách pouze dva mandáty.

Vrací se totalita jedné strany, míní Pro Znojmo

V jednatřicetičlenném zastupitelstvu má koalice ČSSD, ANO a ODS 19 křesel. Nejsilnějším opozičním hnutím je Pro Znojmo s pěti zastupiteli, další pak mají komunisté, lidovci a Piráti.

Dvě zastupitelky za SPD odpůrci koalice za opozici nepovažují a mluví o tiché podpoře – společné hlasování s koalicí výměnou za funkce. „Že si tímto způsobem znojemská radnice zavazuje takzvané opoziční strany, se ve Znojmě děje. Stejně jako s ODS v minulém volebním období,“ podotkl lídr Pro Znojma Lukáš David.

Že to tak může být, potvrzuje politolog Michal Pink. „Obsazení komisí může být nástroj, jak si zajistit v koalici loajalitu,“ řekl.

Zvykem přitom bývá, že alespoň jeden z těchto výborů vede nejsilnější opoziční strana. Hnutí Pro Znojmo však má ve výborech jen po dvou členech. A říká, že tím došlo k nebezpečnému precedentu, kdy budou poradní orgány zastávat jen koaličníci a jejich sympatizanti.

„Do Znojma se po třiceti letech od sametové revoluce bohužel vrací plíživá totalita názorů jedné strany: nyní je to ČSSD pod taktovkou Jana Groise,“ uvedlo hnutí ve svém prohlášení.

Zástupci opozice na komise nechodili, tvrdí starosta

Starosta postup koalice hájí tím, že je v kompetenci radních, koho si do komisí navolí. „Rozhodli jsme se jejich činnost zefektivnit tím, že snížíme počet členů. V minulém období se totiž stalo zvykem, že zástupci nominovaní opozicí na komise nechodili a měli až sedmdesátiprocentní absenci. Nyní to bude fungovat tak, že členy, kteří nebudou na jednání chodit, rada odvolá,“ přislíbil.

Politolog Stanislav Balík potvrzuje, že je na radě, jak komise složí. „Ovšem rozumná koalice obsadí místa i opozicí kvůli pluralitě názorů,“ míní.

Zastupitel za Piráty Pavel Nevrkla považuje zapojení opozice do komisí za ideální prostředek k většímu zapojení občanů na řízení města, který zlepšuje komunikaci a informovanost.

„Možnosti opozice kontrolovat koalici jsou horší než v minulém období. Sice mi není bráněno v získávání informací, ale už ta nutnost si je aktivně vyhledávat a konkrétně si je dožádat je vyčerpávající,“ popisuje.

Podle něj jde koalici o co nejvyšší odměny. Vyjma radního Radomíra Kamana (ANO) všichni „oficiální“ neuvolnění koaliční zastupitelé mají tři funkce a nejmenší odměna tak činí 11,7 tisíce korun. V mnoha komisích se jména opakují. „Majetková je téměř výhradně složená ze zastupitelů. Domnívám se, že by to mělo být právě naopak,“ myslí si Nevrkla.

Návrh na zřízení nových výborů neprošel

Pro Znojmo se nechce s omezením svého vlivu smířit a navrhlo zřídit nové výbory – ke kontrole prodeje majetku a k územnímu plánování. Neprošlo to. Starosta to zdůvodnil tím, že by to celé stálo přes čtyři miliony korun.

„Nejsem zastánce vysedávání ve výborech, jsme město o 36 tisících obyvatel a není potřeba napodobovat politické dění v Praze a velké politice. Každý zastupitel má dostatek možností se realizovat i bez zbytečných výborů,“ napsal s tím, že na územní plánování už vzniká poradní orgán složený z nezávislých odborníků.

Opozice se dál snaží situaci zvrátit, Pro Znojmo odeslalo starostovi dopis a chce jednat. Termín schůzky zatím nepadl. „Nejdříve prý starostovi bránila nemoc, nyní nedostatek času,“ podotkl opozičník David.

MF DNES ovšem starosta řekl, že se s opozicí rád sejde. „Vysvětlím jim, že mají jako zastupitelé právo se všech jednání komisí účastnit. Zaráží mě, že to někteří z nich po 16 letech ve funkci nevědí. Tato účast však není placená,“ rýpl si.

Není to první situace, ve které se současné vedení Znojma nedrželo obvyklé politické kultury. Funkci místostarosty dostal Karel Podzimek mladší z ODS, který se původně kvůli preferenčním hlasům pro jiné kandidáty do zastupitelstva vůbec nedostal. Aby mohl dosáhnout na funkci, museli dva jeho kolegové rezignovat.