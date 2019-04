Vlivný politik Žďárský z ČSSD odešel z městských firem. Bez udání důvodu

Důvody Žďárský neuvedl a své spolustraníky překvapil. V čistě městské akciovce na svoz odpadu SAKO šéfoval dozorčí radě, ve vodárnách, kde má město těsnou většinu, byl dokonce předsedou představenstva.

„Mohu potvrdit, že pan Žďárský odstoupil z funkce v dozorčí radě společnosti SAKO. Záležitost řešili na čtvrtečním zasedání brněnští radní. Ti vzali odstoupení pana Žďárského na vědomí,“ potvrdil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace zaslala městu sdělení o odstoupení Žďárského i z funkce člena představenstva. „Důvody odstoupení mi nejsou známy,“ poznamenal Poňuchálek.

Krok stranického kolegy zaskočil i šéfa brněnských sociálních demokratů Olivera Pospíšila. „Poslal SMS a oznámil, že bude teď nějakou dobu mimo Brno, takže pak si o tom určitě popovídáme, ale ano, překvapilo mě to,“ uvedl Pospíšil. Podle něj ale Žďárský nepatří k lidem, kteří by dělali unáhlená rozhodnutí, takže musel mít vážný důvod a bylo by marné mu to vymlouvat. „Řešíme v klubu, kdo ho nahradí, schopných lidí máme dost, ale je fakt, že on byl odborník na akciové společnosti,“ doplnil Pospíšil. Těch městských Žďárský vystřídal v minulosti několik, kromě vodáren to byl i brněnský dopravní podnik a teplárny.

A o důvodech svého rozhodnutí nechtěl mluvit ani sám Žďárský. „Je mi líto, takovou diskusi nechci vést,“ řekl pouze a típl mobil. Ať už je důvod jakýkoli, rezignací se připravil o 38 tisíc korun měsíčně, protože jako předseda dozorčí rady ve společnosti SAKO dostával odměnu 13 tisíc korun, jako šéf představenstva vodáren 25 tisíc.

Působil také jako městský radní

Původním povoláním veterinář a přeškolený specialista na krizové řízení akciových společností Žďárský patřil a stále patří mezi vlivné hráče na brněnské politické scéně. Dvě volební období působil také jako městský radní. Bylo tak symbolické, když se po loňských komunálních volbách objevil po boku brněnských matadorů Roberta Kerndla z ODS a Filipa Ledera z KDU-ČSL mezi strůjci překvapivé koalice bez vítězného hnutí ANO. V zákulisí se tehdy „upekla“ čtyřkoalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD.



I když se Žďárský, který měl na městské kandidátce číslo 11, do zastupitelstva nedostal, zasedl podle koaliční smlouvy do vedení dvou městských společností.

Podle Pospíšila ale Žďárského rozhodnutí neznamená, že by chtěl do budoucna omezit svoji práci pro ČSSD. „Je s ním počítáno do širšího celostátního vedení ČSSD. Třeba si chtěl uvolnit ruce, aby se tomu mohl v budoucnu naplno věnovat. Mohly to být ale čistě osobní důvody. Nechci spekulovat,“ poznamenal Pospíšil.

Zatímco náhradníka pro SAKO může dosadit městská rada, která má mandát valné hromady, kandidát na člena představenstva vodáren musí projít radou, zastupitelstvem a valnou hromadou akcionářů, kterými jsou město Brno, společnost Suez Environnement a drobní akcionáři.