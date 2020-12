Holčička pospíchala na svět, porod v sanitce trval jen několik minut

Záchranáři dorazili k rodící ženě do Bohunic 22. září krátce po půlnoci.

„Nejprve to vypadalo, že přesun do porodnice stihneme, ale poté, co jsme mladou ženu uložili na nosítka, bylo jasné, že miminko přijde na svět už ve voze,“ vzpomíná lékař Stanislav Popela.

Podle něj se vše odehrálo bez komplikací a malá Mia se v sanitce narodila během několika minut.

„Tatínkovi jsme pak umožnili přestřihnout pupeční šňůru, také on celou situaci zvládl skvěle. Výjezdy, na jejichž konci je zdravé miminko, jsou ty nejkrásnější,“ svěřuje se Popela.

Po porodu převezli záchranáři matku s dcerou do Fakultní nemocnice Brno. Po necelých třech měsících pak paní Markéta požádala o zprostředkování schůzky s muži, kteří jí v kritickou noc pomohli.

„Jen díky jejich pomoci se nám narodila zdravá dcera a vše proběhlo bez komplikací. Velké díky patří především dvěma mužům, kteří byli se mnou v sanitce a byli mi velkou oporou při porodu,“ napsala vděčná matka.

Na začátku tohoto týdne se pak s oběma skutečně setkala.

„Rodiče nám přišli svoji krásnou dcerku po čtvrt roce ukázat. Přivedli i její starší sestřičku. Jsem rád, že je Mia v pořádku, dali jsme jí na památku malou sanitku a vyřídili pozdravy od kolegů, kteří byli také na místě, ale bohužel se tohoto setkání nemohli zúčastnit,“ řekl záchranář Lukáš Skřejpek.