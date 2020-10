Ke stavbě superúřadu se kloní i nové vedení Brna, musí si na ni půjčit

Akce „kulový blesk“ dostane v nejbližších měsících reálné obrysy – magistrát si objednal studii, která napoví, jak bude nová budova zorganizovaná.

Přestěhovat se tam totiž mají odbory hned z osmi adres. A diskutuje se i nad možností přesídlení vedení města z Nové radnice na Dominikánském náměstí.

Brněnští radní řadí projekt mezi priority, protože by ušetřil Brňanům spoustu času a komplikací při jednání s úřady. Kvůli pandemii koronaviru, která výrazně zasáhla i rozpočet města, si však bude muset na stavbu nejspíš půjčit.

V úterý zastupitelé odklepli společnosti CD Centrum Coms zaštiťující tento plán další provozní dotaci ve výši pět milionů korun, aby mohla pokračovat v přípravách.

Devítipatrový komplex tří objektů

„Už máme všechny potřebné pozemky. Co se týče nutných povolení, tak jsou započatá, některá čekají na doplnění. Aktuálně ve spolupráci s magistrátem připravujeme výběrové řízení právě na zhotovení studie, která napoví, kde mají být jaké odbory,“ přibližuje předseda představenstva CD Centrum Coms Jakub Hruška (KDU-ČSL).

Ten chce docílit, aby se vypracování studie stihlo zadat už letos. Podle Hrušky jde o důležitý krok. „Zjistíme, co konkrétně budeme stavět. Do roka chceme vyřešit i nutné stavební řízení, pak by už následoval výběr firmy, která nový úřad postaví,“ hlásí Hruška.

S městem rovněž řeší, kde na stavbu vzít peníze. „Kvůli covidu se situace zkomplikovala. Ve hře je i varianta, že peníze nepůjdou z rozpočtu, ale Brno si vezme bankovní půjčku,“ podotýká.

Vizi nového superúřadu představilo vedení města předloni, kdy ještě v čele stálo hnutí ANO. Má jít o devítipatrový komplex tří objektů s atriem na prostranství mezi ulicemi Koliště a Benešova vedle autobusového nádraží u Grandu. Přemístit se do něj má přes tisíc úředníků.

Praskání zdí radnice není fatální, říká tajemník

Cílem je, aby lidé nemuseli absolvovat náročné kolečko po různých úřadech kvůli řidičskému a občanskému průkazu, odpadům, bytům či magistrátním potvrzením a povolením.

„Počítá se s přestěhováním odborů z osmi adres. Jde o Dominikánské a Malinovského náměstí, Koliště, Křenovou, Anenskou, Husovu 3 a 5 a Kounicovu ulici,“ vyjmenovává tajemník města a bývalý náměstek primátorky Oliver Pospíšil.

Odhad celkových nákladů činí 1,5 miliardy korun. Polovinu chce Brno získat prodejem budov, kde nyní úředníci sídlí a které po sestěhování zůstanou opuštěné. Zda se to bude týkat i současné Nové radnice, není jisté. Pospíšil se zasazuje o to, aby vedení města se svými nejbližšími odbory zůstalo na svém současném působišti.

„Mám za to, že není o čem diskutovat. Pokud má někdo pocit, že ano, nechť toto téma zvedne. Ale byla by škoda, kdyby vedení města přišlo o současné reprezentativní prostory, které nám jiná města závidí,“ sděluje tajemník. Překážkou podle něj nejsou ani praskající zdi budovy. „Nejde o fatální záležitost,“ říká.

Také on považuje za klíčové vypracování zmiňované studie. „Je důležité, aby v novém úřadu nebyla hluchá místa jako zbytečné chodby a podobně,“ podotýká.

Termín stavby nelze odhadnout

Náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS) připomíná, že plán na nové sídlo úřadů podpořil už během minulého volebního období, kdy byl opozičním zastupitelem. „Názory na konkrétní podobu jsou ale různé. Nyní jsme na začátku debat,“ oznamuje.

Přesnější termín, kdy by mohla začít samotná stavba, si zatím netroufá odhadnout. „Investičních projektů máme neuvěřitelné množství a finanční možnosti města jsou nyní velmi špatné. Budeme si muset půjčit a pak se rozhodneme, který z projektů dostane zelenou jako první,“ nastiňuje Kerndl.

Součástí budovy budou i rozsáhlé podzemní garáže, kterými mají práce začít. „Doufám ale, že to nedopadne jako v případě Janáčkova kulturního centra, kde má město zabetonované peníze,“ upozornil na úterním jednání zastupitelstva opoziční politik Ivan Fencl (SPD).

Garáže v Janáčkově kulturním centru jsou už totiž postavené, nesmí se však používat do doby, než nad nimi vyroste koncertní sál.

Bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Petr Vokřál (nestr.) se zase doptával, na co společnost CD Centrum Coms potřebuje provozní dotaci přes pět milionů korun. Podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) se ovšem firma kromě přípravy stavby superúřadu bude věnovat i problematice družstevního bydlení.