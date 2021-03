Z rozhledny v Brně není vidět kvůli stromům, vedle chtějí postavit jinou

Čtyřmetrovou rozhlednu podle návrhu architekta Čeňka Rullera postavili na Kamenném vrchu na území Nového Lískovce už za první republiky. Sloužila pacientům místní ozdravovny, kterou však po druhé světové válce zavřeli a o areál se nikdo nestaral, takže zarostl vysokými stromy.

Z rozhledny dnes není do okolí vidět, a tak se radnice brněnské městské části rozhodla postavit za 18 milionů korun jinou o sto metrů dál. Před jedenácti lety přitom investovala do modernizace stávající vyhlídky včetně obnovy místního lesoparku deset milionů.



Část obyvatel Nového Lískovce nad navrhovaným postupem kroutí hlavou. Projekt od lidí nezískal ani dostatečnou podporu na to, aby městská část mohla čerpat z takzvaného participativního rozpočtu milion korun na zhotovení kompletní projektové dokumentace.

„Takže si vedle nefunkční rozhledny postavíme novou, z níž by se dalo dohlédnout do širokého okolí přes Brno až na Pálavu. Na to mi ale stačí, když vyjdu kousek výš do rezervace. Pokud mi ovšem rozhled nenaruší připravovaná bytová zástavba,“ vytýká například Oldřich Šlezingr z Nového Lískovce, který napsal kritický článek do radničního zpravodaje.

Nelíbí se mu, že místní vedení vytváří už třetí projekt do „šuplíku“. „Pokud mě paměť neklame, tak máme už dva podobné. Jeden za pár desítek tisíc korun na stavbu „náměstí“ v prostoru před místním supermarketem Albert. Na druhý – vybudování parku na Kamenném vrchu – radnice získala dotaci z participativního rozpočtu 3,5 milionu korun,“ dodává Šlezingr.

Rozhledna by měla tvar šikmého válce

Do participativního rozpočtu, v němž o vítězných návrzích rozhodují hlasy Brňanů, přihlásil stavbu nové rozhledny Marek Pospíšil. Svůj záměr postavil na myšlence, že by místní i návštěvníci měli možnost rozhlédnout se po okolí. Podobně jako se to daří v oboře Holedná, kde hojně navštěvovaná nová vyhlídková věž nyní ovládla anketu o nejlepší rozhlednu loňského roku.

„Je to podle mě skvělý projekt. Rozhledna v Novém Lískovci by měla být vysoká 28 metrů, aby tak akorát překonala vršky okolních stromů a mohli jsme mít Brno jako na dlani. Vzhledem k snadné dostupnosti od zastávky MHD se výrazně rozšíří možnosti procházek přírodou, zvýší se atraktivita tohoto kousku lesa uprostřed města, který se jistě stane cílem nejen rodinných výletů,“ obhajoval Pospíšil stavbu plánované vyhlídky.

Rozhledna by měla tvar válce a působila dojmem nakloněné věže. Kromě svislého ocelového schodiště by ji totiž tvořil šikmý dřevěný plášť.

O stavbu radnice usiluje už delší dobu. Hotová je i vizualizace přibližující, jak by měla rozhledna v reálu vypadat. Projekt ale v participativním rozpočtu získal jen 1 591 kladných hlasů.

V době stavby na kopci nebyly stromy

„Když Čeněk Ruller v roce 1926 rozhlednu navrhoval, vysoké stromy tam ještě skutečně nebyly. Jenže jak vesele chátral areál i vyhlídka, vyrostly. Dnes z toho místa fakt není do okolí vidět. Před jedenácti lety jsme přistoupili k modernizaci, protože vyhlídka je funkcionalistickou stavbou, která má hodnotu. Měli jsme spoustu podkladů a záměrem bylo místo obnovit do původní podoby. Nechtěli jsme zničit kulturní meziválečné dědictví,“ vysvětluje starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení).

Podle ní je nesmysl vykácet vzrostlé duby a ostatní stromy, jen aby bylo vidět do okolí.



„Vybrali jsme proto nové místo pro novou rozhlednu. Asi sto metrů dál od té stávající. Protože jsme ale nezískali podporu v participativním rozpočtu, tak přemýšlíme, jestli se do stavby vůbec pustit. Brali jsme to i jako průzkum veřejného mínění. Chtěli jsme vědět, jestli o ni lidé mají zájem. Nechceme projekt tlačit úplně na sílu,“ podotkla Drápalová.