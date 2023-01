Kavárna Grand Prix po 30 letech ožívá, na střeše opět září červený nápis

Kavárna bývala proslulým místem, kam se chodilo za zábavou. Dlouhé roky pak prostory využívala firma jako kanceláře.

Opravu s cílem prostory otevřít nechalo za víc než pět milionů korun udělat vedení městské části. „Kdokoliv si je může pronajmout na besedu, svatební obřad nebo třeba rodinnou oslavu. Jako radnice tam uvažujeme o uspořádání setkání seniorů či vítání občánků,“ upřesňuje kohoutovický starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL).

V plánu jsou také občasné prohlídky a možná i kulturní akce. „S majiteli kohoutovických kaváren uvažujeme o možnosti pravidelnější akce pro veřejnost, kterou by byl den otevřených dveří spojený s prezentací jednotlivých kaváren. Bylo by to takové připomenutí původního účelu objektu,“ dodává Hruška.

Momentálně v části prostor sídlí cestovní kancelář a svatební agentura. Pro administrativní činnosti mají sloužit také další místnosti, zbytek bude pronajímat městská část ke společenským akcím.

Zájemci si mohou prostory vypůjčit minimálně na dvě hodiny. Třeba za rodinné setkání trvající tři až čtyři hodiny zaplatí 1 200 korun. Aktuální kapacita je stanovena na 40 lidí, do budoucna se má navyšovat. Součástí pronájmu je veškeré vybavení včetně kuchyňky.

Do budoucna plánuje vedení radnice otevřít také vyhlídkovou terasu, jež se nachází o patro níž pod někdejší restaurací. Nejdřív je ale potřeba její nákladná oprava, aby vyhověla veškerým bezpečnostním parametrům. Kdy se tak stane, není v tuto chvíli jasné.

Na střeše svítí červený nápis

Kromě rekonstrukce vnitřních prostor se Kohoutovickým podařilo také obnovit na střeše budovy původní červený nápis Grand Prix, který teď ve tmě září nad místním sídlištěm. Slavnostně rozsvícený byl poprvé opětovně loni na konci září při příležitosti 92. výročí od první Velké ceny v Brně.

Podle Hrušky se řada lidí domnívala, že v minulosti byl nápis modrý. Od autora jeho původního návrhu se ale zjistilo, že to není pravda. „Čidlo je nastavené tak, aby nápis svítil vždy od soumraku do deseti hodin večer, což bohatě stačí. Nechceme zbytečně tvořit světelný smog,“ poznamenal Hruška.

Celá obří konstrukce byla na střechu třináctipodlažní budovy ve Voříškově ulici posazena v 70. letech. „Dodnes aktivní architekt Jaroslav Černý, který zpracoval návrhy velké části domů na sídlišti, tam v podobě dvoupodlažní restaurace se zavěšenými prosklenými fasádami ocelové konstrukce vytvořil významnou pohledovou dominantu celého okolí,“ popsal v Brněnském architektonickém manuálu historik architektury Rostislav Koryčánek.

„Reprezentativní občerstvovací zařízení s kapacitou 120 lidí mělo fungovat jako exkluzivní vyhlídková kavárna nejen pro návštěvníky nedalekého okruhu Velké ceny ČSSR, ale zároveň hlavně pro obyvatele kohoutovického sídliště,“ poznamenal Koryčánek.

Vnitřní prostory kavárny byly uspořádány kolem proskleného obvodového pláště. Právě po okrajích se nacházely stoly, aby návštěvníkům umožňovaly výhled do menších i větších dálek.