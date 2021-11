Nebrečící dítě je úžasná představa, ale může mít poškozené vztahy, říká terapeut

„Když v prvním roce života není naplněna například potřeba bezpečí, může z toho ‚vzniknout‘ člověk, který si není jistý sám sebou ani vztahem, v němž funguje. Projevuje se to nedůvěrou nebo žárlivostí. U všech mých klientů do jisté míry nacházím nekvalitní vztahovou vazbu pramenící v dětství,“ říká Asadi, jenž sedm let pracoval v diagnostickém ústavu pro mládež.



Moje práce v ambulanci diagnostického ústavu byla velmi různorodá. A moje jazyková nedokonalost mě přiblížila k dospívajícím, kteří jsou vždy v něčem nedokonalí. Ahmad Asadi psycholog a terapeut