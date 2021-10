Snažte se vést děti k samostatnosti už odmala. V dospělosti vám poděkují

Udělali byste pro ně cokoli, protože jsou chytré, vtipné a mají tak roztomilé tvářičky? Tak jestli své ratolesti milujete, neposkytujte jim dokonalý servis. Naučte je, ať si ho dělají samy! Kdyby to bylo matematicky možné, doporučilo by to dvanáct dětských psychologů z deseti.