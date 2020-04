Na plošné testování kvůli koronaviru čekaly od rána v Brně davy lidí

Brno je jedním ze čtyř měst, kde se na pokyn začíná plošně testovat na koronavirus nebo protilátky po prodělané nemoci covid-19. Odběrové stany jsou na Moravském náměstí a poblíž Fakultní nemocnice Brno.

„Testovat budeme do konce dubna, chceme získat přehled o tisícovce dětí a čtyřech tisících dospělých z jižní Moravy,“ vysvětlil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, který má studii na starosti.

Přijít ovšem mohou pouze ti, kteří mají trvalý pobyt v okresech Brno-město a Brno-venkov. „Jsou to parametry studie, pokud by přišel někdo, kdo je hlášený jinde, nemohli bychom ho do studie přijmout,“ řekl Dušek.

Od 8 do 10 hodin budou oba stany vyhrazeny pro lidi nad 60 let, od 10 do 18 se mohou nechat otestovat mladší lidé.