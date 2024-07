Extremistické gesto? Turecký hrdina Demiral má problém, vyšetřuje ho UEFA

Dal dva veledůležité góly a silně přispěl k postupu Turecka do čtvrtfinále, jenže to si možná vůbec nezahraje. Proč? Při oslavě své druhé trefy totiž Merih Demiral předvedl problematické gesto, které nápadně připomínalo to, jež symbolizuje extremistické hnutí Šedí vlci. UEFA už s ním zahájila vyšetřování.