Stadion za Lužánkami chtějí bourat už letos, demolice může stát 190 milionů

Odhady hovoří o nákladech ve výši 190 milionů korun. „Tyto náklady zahrnují kompletní demolici stadionu a úpravu terénu svahováním s rozprostřením recyklovaného materiálu po demolici a úpravou povrchu zatravněním,“ přibližuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek navržený plán podle zpracované projektové dokumentace.

Minulý týden čelní brněnští představitelé téma demolice stadionu probírali, na konkrétním postupu se však ještě definitivně neshodli. „Budeme ještě řešit, jestli jej bourat celý, nebo po částech,“ sděluje náměstkyně primátorky Karin Podivinská (ANO). Politici tak zkoušejí prověřit variantu, nakolik je reálné nebourat celé sportoviště, ale jen jeho část.

Do úvah vstupují v první řadě úpravy, které by si případná kompletní demolice vyžádala. Ochozy ve východní části totiž zároveň zpevňují svah, v němž je stadion z roku 1953 zasazen.

Pokud by nechalo město beton vybourat, muselo by pak investovat peníze do zabezpečení svahu, aby se nezačal sesouvat a neohrozil okolní zástavbu. „Případné bourání jen některých částí nesmí jít na úkor bezpečnosti, ta je nejdůležitější,“ zdůrazňuje Podivinská.

Náklady budou nižší, věří politici

Jasné je, že zbořena bude kompletně zděná západní tribuna, pod níž je od loňska zakázané parkování. Zmizí také menší nástavby nad ochozy z dalších stran. O nich samotných se ovšem ještě povede debata.

Politici musí zvažovat i nemalé finance, které demolice a úprava místa spolyká. Podivinská i její kolega radní Jiří Oliva (SOCDEM) jsou nicméně přesvědčeni, že tak vysoko, jak je nastřeleno v odhadech, se ceny při veřejné soutěži na stavební firmu nevyšplhají.

Vychází ze zkušeností z jiných podobných zakázek, kde je suma výrazně nižší. „Můj laický odhad je, že to může klesnout klidně někam k 50 až 100 milionům,“ prohlásil Oliva. O třetinové sumě proti odhadu mluví také Podivinská.

Kompletní materiál, který by už obsahoval vyhlášení termínu, dokdy se mohou městu hlásit demoliční čety, chce náměstkyně předložit na jednom z nejbližších jednání městské rady o letních prázdninách. „V rozpočtu ještě musíme na tuto akci přidělit potřebné finanční prostředky. Věřím, že se to povede ještě úpravou toho letošního. Pokud ne, půjde to jako návrh do toho na příští rok,“ přibližuje Podivinská, podle níž je reálné začít s bouráním ještě letos.

Garáže pořád stojí

Do konce roku by pak mohlo být jasno i o tom, kde vyroste tréninkové hřiště pro malé fotbalisty, které chtěl vybudovat bývalý útočník Petr Švancara právě za Lužánkami a oživit tímto způsobem zpustlý areál, kde v roce 2015 uspořádal velkolepou rozlučku se svou kariérou. Nyní se jako schůdná náhradní lokalita jeví Brněnské Ivanovice, kde už funguje tréninkové centrum Zbrojovky.

Bagry už dávno měly pracovat i v sousedství stadionu, kde jsou schované podzemní garáže. Brno loni pravomocně vyhrálo soud, že je jejich majitel – tedy společnost LP Expo podnikatele Libora Procházky – musí z pozemku města odstranit, protože tam stojí bez jakékoliv smlouvy či dohody. Procházkova firma však dosud neučinila žádný krok, a tak proti ní město zahájilo exekuci.

Té se však společnost nyní brání u soudu. „Podle odhadů exekutora to může být na dva až šest měsíců. Sice by to měla být pro nás formalita, nicméně i poté má vlastník právo na odvolání, což předpokládáme, že využije, takže půjde o další zdržení. Až teprve poté může exekutor vydat exekuční příkaz a začít činit potřebné kroky,“ líčí radní Oliva.

Dosud tak k bourání garáží chybí demoliční výběr i povolení. To vše nechá exekutor zpracovat, až k tomu bude mít svolení soudu.