Mladá žena se nevěnovala řízení, auto převrátila přes zábradlí do potoka

Žena v pondělí mířila z Drysic na Vyškov, poblíž Pustiměře však krátce před polednem ztratila nad svým peugeotem kontrolu.

„Nevěnovala se plně řízení, důsledkem čehož narazilo vozidlo do zábradlí a převrátilo se na střechu do potoka,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek. Co přesně odvedlo pozornost ženy od řízení, mluvčí neuvedl.



Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Škodu policisté odhadli na 110 tisíc korun.

Ženu z převráceného auta vyprostili hasiči, záchranáři ji následně zafixovali a se středně těžkým zraněním převezli do nemocnice.

„Hasiči místo zajistili proti požáru a preventivně položili na vodní hladinu sorpční hady, aby zastavili případný únik provozních kapalin. Po vyšetření nehody policií velitel zásahu povolal vyprošťovací automobil, který vrátil vozidlo zpět na silnici,“ informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Silnice byla během vyprošťování neprůjezdná, zásah hasičů skončil před 14. hodinou.