Lidé potřebují smích, říká brněnská ilustrátorka. Mile žertuje i o covidu

„Mám sen, aby se do novin a časopisů vrátil kreslený humor. Lidé potřebují odlehčení, smích a nadhled, který prospívá zdraví,“ říká Marie Plotěná.

Také proto si dokáže mile „utahovat“ i ze současné situace. Na téma pandemie a koronaviru vytvořila řadu humorných kreseb. Zeměkoule schovaná jako kaštan ve slupce – tady ale tvořené molekulou viru. Nebo třeba kufr plný covidu, se kterým Adam a Eva odcházejí z ráje.

I takové jsou její humorné kresby, které v uplynulých týdnech objely exteriérové výstavy v různých městech Slovenska. Na nich se představilo několik českých a slovenských karikaturistů.

„O kreslený humor s tématem koronaviru mě následně požádalo prestižní rakousko-německé nakladatelství, které vydalo publikaci na téma pandemie v kresbách od předních světových karikaturistů,“ vypravuje malířka.

Přestože kvůli koronaviru musela Plotěná zrušit několik výstav, bere to s nadhledem. Alespoň se mohla na chvíli zastavit, odpočinout si a nahlédnout na život z úplně jiné stránky.

Vymyslela vlastní pastelovou techniku

Výtvarnému umění se Marie Plotěná věnuje na sto procent od svých třiatřiceti let. Tehdy se rozhodla opustit zaměstnání, zariskovat a vsadit na svobodné povolání.

„Na malování mě nejvíce baví to, že vytvářím něco nového. Je to krásný pocit, když se mi malba daří,“ vypráví Plotěná. „Na všech mých malbách je znázorněn člověk, který se pohybuje v pozemském světě, ale zároveň se dotýká světů duchovních,“ popisuje a dodává, že v malbách chce vyjádřit lidské city, radosti i strasti.

Její kreslený humor byl publikován v mnoha časopisech u nás i v zahraničí. Tyto malby spojuje jednoduchá obrysová kresba, bez stínování. Malířka vtipně pracuje s mnohovýznamovostí, nebo naopak doslovností.

Věnuje se ale také tvorbě drásanými pastely. Tuto unikátní techniku, která se už zapsala do souboru výtvarných technik, sama vymyslela a pojmenovala.

„Bavilo mě experimentovat a hledat jiné možnosti výtvarného projevu. Napadlo mě zapojit do malování skutečné světlo. Tak vznikla technika drásaných pastelů,“ vzpomíná Plotěná. Při této unikátní technice je papír drsněn ostrým hrotem. Výsledkem je hrbolatá struktura papíru, která působí jako nízký reliéf.

Narušování mužské nadvlády

Malby Plotěné obletěly doslova celý svět. Vystavovala po celé Evropě, ale také v Brazílii, Číně, Japonsku, Kanadě, Malajsii, Spojených státech a na Tchaj-wanu. Na některé výstavy autorka ráda vzpomíná.

Marie Plotěná Narodila se 21. února 1946 v Brně.

Absolvovala Střední školu uměleckých řemesel a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity.

Věnuje se kresbě, karikatuře, ilustraci, prostorovým objektům i malbě. Mimo jiné speciální výtvarné technologii – drásaným pastelům.

Od poloviny 70. let se soustředí především na kreslený humor, který byl publikován u nás i v zahraničí. Zabývá se i knižní ilustrací.

Za svou tvorbu získala četná tuzemská i zahraniční ocenění.



Do paměti se jí vryl například jeden viditelně nemocný a zdeptaný návštěvník vernisáže. „Nechtěl jsem na výstavu vůbec přijít, ale vaše obrazy mě znovu nastartovaly do života,“ řekl autorce.

Radost Plotěné udělala i výstava, které se účastnily jen ženy, jež se zabývají kresleným humorem.

„Jak je obecně známo, v tomto žánru dominují převážně muži. Nicméně už se ve světě vyprofilovaly dvě desítky kvalitních autorek. Na plakát a pozvánku na tuto výstavu, jež odstartovala v Kolumbii a měla reprízy v Mexiku, Španělsku a USA, si organizátoři vybrali právě mou kresbu,“ potěšilo malířku, která je čerstvou držitelkou Ceny města Brna.

Považuje to za velký úspěch. „Je to má první cena udělená městem a jeho zastupitelstvem, což je v rejstříku mých dosavadních ocenění, udělených porotami mezinárodních soutěží, velká pocta a výjimka,“ říká autorka, která již plní skicář dalšími nápady. Mrzí ji jedině to, že je všechny nestíhá nakreslit.