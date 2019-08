Nemá rukopis, ale dává místům smysl. Legenda pouličního Timo umění má knihu

Co na knihu říká sám Timo Mezi zasvěcenými jste proslulý jako perfekcionista. Jak jste spokojený se svou knihou?

Nakonec bych možná tak tři fotky vyhodil a vybral asi deset jiných, hlavně novějších, ale nakladatel mi vysvětlil, že knihy se dělají po arších, takže by těch nových muselo být asi šestnáct, jenže to by se zase celý koncept knihy rozsypal. Nakonec jsem tedy s její podobou víceméně spokojený. Jak se vám zamlouvají doprovodné texty o vás od Radka Wohlmutha a Blahoslava Rozbořila?

Nad tím od Radka Wohlmutha jsem si říkal: „Aha, tak takhle to je. To by mě samotného nenapadlo.“ A Blahoslav Rozbořil to napsal možná až moc intelektuálně.