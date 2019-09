Izraelci předvádějí v Brně nekorektní humor, neštítí se ani Hitlera

Výstava Drop Dead Funny v brněnském Domě pánů z Kunštátu předvádí kousky šestnácti umělců a umělkyň, kteří si libují v černém humoru, grotesce a parodii. Ty aplikují na témata rasy, genderu, ideologie i společenských konvencí.

Nebojí se ani kreseb Adolfa Hitlera. „Proč Hitler nebyl tak dobrý umělec? Protože měl vždy problém s perspektivou,“ stojí na jedné z nich.

„Právě humor je způsobem, jak se izraelští umělci vyrovnávají s eskalací společenského napětí i politizací každodenního života,“ vysvětluje kurátorka výstavy Sally Haftel Navehová.

Místo očekávané občanské angažovanosti se podle ní umělci obracejí k černému humoru či parodii, aby zdůraznili propast mezi prožívanou zkušeností a mediálními reprezentacemi. Vyjadřují se také k problémům moderního světa jako cenzura, propaganda či ideologie nesoucí pečeť autority nebo posvátna.

„Uvědomila jsem si, že humor je jediná cesta, jak se umělec může vyjádřit bez provokování státních orgánů,“ uvedla Navehová.

V prvním patře Domu pánů z Kunštátu mohou návštěvníci vidět kresby, figurativní objekty a situace i kamenné reliéfy tematizující antisemitismus v evropských dějinách.

Jsou zde variace na filmy slavné nacistické režisérky Leni Riefenstahl i soubor kamenných reliéfů Přicházejí (znásilnit naše ženy, ukrást naše peníze, unést naše děti, šířit nemoci), zkoumající „dějiny nenávisti“ vůči etnickým menšinám.

Výstava je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a potrvá do 3. listopadu.