Na Brněnskou přehradu přepravili první lodě pomocí tramvaje a tanků

Podle Státní plavební správy spadá Brněnská přehrada do skupiny vodních ploch, po níž mohou plout plavidla se spalovacím motorem o maximálním výkonu 10 kilowatt a navíc ve výtlačném režimu plavby. Takový režim je výrazně pomalejší než klouzání po vodní hladině. U zádě plavidla se navíc nevytváří prohlubeň, takže se loď podélně nenaklání, u přídě naopak vlna vzniká, a proto se voda nerozstřikuje do stran. Je to tedy ohleduplný způsob „jízdy“ vůči ostatním plavidlům a rekreantům.