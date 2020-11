Obžalovaného v kauze Stoka už pátý den pohřešují. Soud však může pokračovat

Jiří Hos je zároveň dlouhodobým zastupitelem v městské části Brno-sever a podnikatelem, který za výhodných podmínek vyjednal pronájem budovy hlavního brněnského nádraží na 40 let.



V kauze Stoka ho žalobce Radek Mezlík viní mimo jiné ze zjednávání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku. A navrhuje mu devítiletý trest.

„Pokud bude dlouhodobě nezvěstný, soud může pokračovat bez něj. V takových případech se dotyčný vyloučí do samostatného řízení a proces pokračuje,“ nastínil Mezlík další možný postup.



Kvůli epidemii koronaviru jsou nicméně jednání v kauze Stoka zrušena i v příštím týdnu. Kdy bude proces pokračovat, tak zatím není jisté.

Na pohřešování muže upozornil server Aktuálně.cz, podle kterého se na policii obrátila Hosova družka.



„Od pondělních 14 hodin není dostupný na žádném telefonu. Ten den v půl desáté odešel z domu. Nebyl na něm patrný žádný problém. Od té doby se neozval. Kvůli Stoce se v žádném případě neskrývá,“ cituje server ženu, která z obavy o své bezpečí neuvedla jméno.

Ani Mezlík, kterého zpráva o pohřešování zaskočila, pro Hose v minulosti nenavrhoval vazbu. Hos svou vinu v kauze Stoka, v níž jde o údajnou korupci za desítky milionů korun na radnici Brna-střed, před soudem popřel.



„Nepřijímal jsem ani nepředával žádné úplatky a nevyvíjel žádnou trestnou činnost,“ prohlásil Hos. Podle Mezlíka měl v kauze spíše okrajovou roli.

Hos patří dlouhodobě k známým brněnským politikům, má například nadstandardní vztahy s poslancem a exministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem, s nímž seděl i v celostátní výkonné radě ODS. Byl spojený také s odkupem pozemků za Vaňkovkou od městské společnosti Jižní centrum Brno.

Jiří Hos Původně dráhový cyklista, později vlivný brněnský podnikatel a politik v barvách ODS.

Působil v zastupitelstvu Brna i městské části Brno-sever (dosud), kde zastával také funkci místostarosty. Byl jedním ze dvou zástupců brněnské buňky v celostátní výkonné radě ODS.

Podílel se na projektech za Vaňkovkou, například na stavbě administrativního centra Triniti.

Byl spolumajitelem firmy BNSD, která si na 40 let pronajala budovu hlavního vlakového nádraží.

V roce 2008 se stal jako spoluvlastník firmy Brno New Station Development (BNSD) nájemcem budovy hlavního nádraží a všech přilehlých pozemků – to vše na 40 let a za značně výhodných podmínek. Z firmy ale v roce 2017 odešel a v minulém roce se dostal do insolvence.

Podle jeho slov to bylo právě v souvislosti s působením v BNSD. „Od firem mě odřízli,“ nechal se slyšet již dříve s tím, že za jeho pádem stojí právě jeho společníci z BNSD. Ti ale jeho obvinění jednoznačně odmítli.

Hos ale plánoval v podnikání pokračovat. V rozhovoru pro MF DNES před dvěma lety prozradil, že se pouští do dalších developerských projektů.

„Chystám výstavbu patnácti řadových domů v Ivanovicích a zajímám se i o další pozemky kolem Brna, kde by se daly rozjet další podobné projekty,“ nastínil.