Pod tíhou ledu se na Brněnsku zbortila nafukovací sportovní hala

„Že něco není v pořádku bylo vidět hned ráno, když jsem vstával a šel do práce. Kolem půl šesté už byl povrch haly trochu probořený,“ popsal Langer, který je správcem haly a také zastupitelem obce (nez.).

Ráno ještě nafukovací hala alespoň částečně připomínala místo, kde se hrají zápasy či turnaje. Jak se však postupně oteplovalo, plachta klesala k zemi.

„Led roztával, nahoře začal praskat, utvořil se jakýsi lavor, do kterého klouzaly další části ledu. A pak to šlo všechno k zemi,“ řekl správce.

V obci ráno prostřednictvím rozhlasu i sociálních sítí požádali dobrovolníky, aby šli pomoci s odstraňováním ledu. Sešly se jich asi čtyři desítky. „Sraz jsme měli v poledne, do hodiny bylo všechno hotovo,“ doplnil Langer s tím, že halu poté zkontrolovali.

Žádná trhlina v ní nebyla, a tak ji následně znovu nafoukli. Nenašli ani žádnou trhlinu, takže událost se obešla bez škod.

„A naštěstí i bez škod na zdraví. Protože se teď sportovat nesmí, hala je zavřená a nikdo do ní nechodí,“ doplnil správce.

Halu ještě v neděli večer podle svých slov temperoval. „Pak ale přišel mrznoucí déšť, nevydržela to. Vše jsme konzultovali s výrobcem, opakovat by se to nemělo,“ ujistil Langer.



Halu mají házenkáři v Telnici na Brněnsku deset let. V obci s asi 1 600 obyvateli se právě házená hraje především, a to už více než 95 let.