Automotodrom chce zpět peníze za opravu trati kvůli MotoGP, část je promlčená

Automotodrom prováděl na vlastní náklady od roku 2016 opravy trati, které byly podle něj nezbytné pro uspořádání motocyklového mistrovství světa. Ve smlouvě uzavřené mezi ním a spolkem pro pořádání, vytvořeným společně Brnem a Jihomoravským krajem, je přitom měl platit právě spolek. To se ovšem nedělo. Podle soudkyně Kláry Vašákové se však těžko mohlo stát, že k opravám docházelo bez vědomí spolku.

Na Automotodromu se začali dožadovat proplacení prací až v době, kdy se celá situace okolo další budoucnosti závodů v Brně už hroutila. „Po dobu, kdy spolupráce fungovala, žalobkyně nepožadovala náhradu oprav, protože byly v jednání další ročníky. Když je provedla, závod proběhl,“ vysvětlila advokátka Veronika Střížová, zastupující Automotodrom.

Tuhle pohledávku spolek neuznal s odůvodněním, že si opravy neobjednal. Popřel ji také insolvenční správce. V přezkumném řízení pak Krajský soud v Brně uznal popření této pohledávky správcem. Na to Automotodrom reagoval právě podáním takzvané incidenční žaloby, kterou soud začal řešit.

Soudkyně Klára Vašáková upozornila, že některé požadavky na proplacení oprav jsou už promlčené. „Pokud by bylo prokázáno, že smlouvy jako takové byly uzavřeny déle než tři roky před podáním přihlášky do insolvenčního řízení, byla by námitka promlčení úspěšná. Některé faktury jsou z roku 2016, takže část jich je starších tří let,“ poukázala soudkyně.

Podobně spolek i insolvenční správce popřeli pohledávku na 27 milionů korun za pronájem dráhy kvůli neuskutečněnému ročníku 2021. Automotodrom také v tomto případě žádá určení její pravosti. U soudu uplatňuje náhradu škody, jež mu vznikla nekonáním akce. „V momentě, kdy brněnský podnik nebyl v listopadu 2020 zařazen do programu na příští rok, se stalo konání nemožné,“ uvedl advokát Ondřej Pecák zastupující insolvenčního správce Jana Langmeiera.

Soudkyně Vašáková ovšem pro srovnání uvedla hypotetický příklad restaurace, kterou si pro oslavu po svatebním obřadu domluvili snoubenci. „I kdyby se nakonec nevzali, bude po nich provozovatel restaurace také chtít proplatit, co si domluvili, protože v daném termínu podnik pro ně měl zarezervovaný,“ naznačila Vašáková s tím, že jde o nadnesený příměr.

Dnes bylo řízení v obou věcech přerušeno, pokračování je v plánu v červnu. Soudkyně si předvolá předsedkyni představenstva Automotodromu Ivanu Ulmanovou a předsedu dozorčí rady Karla Abrahama staršího. Jako svědci mají mluvit o tom, zda je možné sehnat náhradní variantu využití dráhy za několik měsíců, které zbývaly po zjištění informace o neuskutečnění závodu do stanoveného termínu konání brněnské Moto GP.

Spolek skončil v insolvenci poté, co se nedomluvil s Automotodromem na vypořádání jeho požadavků. Podle města měl peníze na úhradu poplatku 27 milionů korun promotérské společnosti Dorna, na vrácení peněz za vstupenky i na adekvátní dohodu s Automotodromem, kterou se ale nepodařilo vyjednat.

Do insolvenčního řízení se přihlásilo 34 věřitelů. Celková výše podaných pohledávek činila téměř 133 milionů korun. Kromě Automotodromu a Dorny je vznesli někteří zaměstnanci i koncoví zákazníci, kteří nedostali peníze za vstupenky zpět. A dokonce i dva zaměstnanci, kteří nedostávali mzdu.

Peníze za vrácené lístky na neuskutečněný závod v roce 2021 vyplácí brněnské Turistické informační centrum (TIC). „Vyplatili jsme peníze za vstupenky v hodnotě 35,2 milionu korun z celkové částky 35,9 milionu. To znamená, že byly vráceny peníze za 98 procent vstupenek,“ upřesnila mluvčí TIC Adéla Nováková.

O proplacení peněz mohou majitelé vstupenek žádat až do konce března příštího roku. K uspokojení všech vlastníků lístků zbývá vrátit zhruba 685 tisíc korun.