Soud zamítl žalobu Brna proti nižší dotaci, protože ji město akceptovalo

„Je to opravdu naprosto chaotické a zcela subjektivní hodnocení někoho z úředníků, kteří například říkají, že budeme mít vyšší příjmy ze vstupného o 10 milionů než v minulém roce, což nevím, kde na to přišli a i ta realita ukazuje, že to tak není,“ uvedl v roce 2018 tehdejší primátor za hnutí ANO Petr Vokřál k udělení nižší dotace.

Na ministerstvo školství, které tehdy dotaci řešilo, proto z Brna zamířila žaloba. Jenže ta loni na podzim skončila pro vedení Brna fiaskem, jak nyní zjistila MF DNES.

Soud musel žalobu zamítnout jako nedůvodnou, protože se Brno odvolávalo na něco, co ale vůbec nedoložilo, respektive ani doložit nemohlo.

Jak se píše v soudním rozhodnutí, které si redakce vyžádala, Brno v roce 2018 po řadě vyjednávání akceptovalo nižší dotaci 39 milionů a o tu konkrétně také žádalo.

„Pokud by žalobce setrval na původně požadované částce 100 milionů korun, muselo by ministerstvo buď poskytnout žalobci celou tuto částku, čímž by mu plně vyhovělo, anebo poskytnout jen její část (například oněch skutečně poskytnutých 39 milionů korun) a ve zbytku žádost zamítnout, a to s patřičným (přezkoumatelným a věcnými argumenty podloženým) odůvodněním,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Soud ale neměl co řešit, protože Brno, respektive pořadatelský spolek MotoGP, navzdory slovům tehdejšího primátora akceptovalo, že dostane nižší dotaci.

„Jestliže rozhodnutí neobsahuje výrok, jehož přezkoumání, resp. zrušení (popř. zrušení rozdílu mezi původně požadovanou výší dotace a skutečně přiznanou) se žalobce domáhal, pak zde neexistuje rozhodnutí, resp. výrok, který by mohl soud meritorně přezkoumat,“ konstatoval soud. Proti rozhodnutí se ani nikdo neodvolal, takže už je pravomocné.

V současné době Brno motocyklovou velkou cenu nijak zvlášť neřeší. V roce 2018 i kvůli nižší dotaci od státu pořadatelský spolek závodů skončil ve ztrátě 30 milionů. Problémy s financemi se s ním táhly ale i v dalších letech. Loni se už proto závody v Brně ani nejely a spolek skončil v konkursu. Dluhy, které po spolku zůstaly, se teď zabývá insolvenční soud.