POHLED: MotoGP končí. Děkuji, jen ať už si politici nehrají na manažery

Odmítnutí dalšího pořádaní schválili brněnští zastupitelé a já jejich téměř jednomyslné rozhodnutí vítám potleskem. A to navzdory tomu, že jsem velkým příznivcem závodu a že je pro mě symbolem Brna i země.



Věčné tanečky o jeho financování byly poslední roky nedůstojné, trapné a zároveň celá anabáze včetně vyvrcholení je jen důkazem, jak špatně to často dopadá, když si politici začnou hrát na sportovní manažery.

Své o tom vědí hokejové Pardubice, teď i motocyklové Brno.

Je zcela legitimní, když stát (kraj či magistrát) řekne, že odmítá financovat soukromý sportovní byznys, kde jen poplatek za pořádání činí 100 milionů korun a dramaticky se navyšuje. Tak jak to koneckonců svého času říkal ministr financí Kalousek, který brněnskou MotoGP přirovnával k matějské.



Jenže politici taky často rádi slibují, podepisují lejstra a smlouvy, aniž by je trápilo, jestli reálně mohou splnit to, co z jejich úst či pera vzejde. A tak jsem slyšel srdceryvně bít se za Grand Prix ministerské duo Dobešů, nástupců Chládka i Valachovou, aby se za rok zase bil někdo jiný. Před pěti lety mohla MotoGP dokonce skončit, brněnský okruh ho nechtěl pořádat a stát měl tehdy příležitost říct: Zavíráme krám.

Místo toho tehdejší jihomoravský hejtman Hašek a brněnský primátor Vokřál založili Spolek, veřejnou společnost, která závod sama pořádala. Ve smlouvě s promotérem se zavázali, že ta i zaplatí opravu dráhy, a to navzdory tomu, že trať patří soukromé firmě. Teď už ale politickou odpovědnost nemají.

Letos v létě Spolek tentokrát v čele s brněnskou primátorkou Vaňkovou smlouvu se stejným dodatkem o rok prodloužil – a znovu nevyužil možnosti říct: Končíme, nenecháme se vydírat. Jenže když promotér trval na opravě dráhy, už se k realizaci nikdo neměl.

Je dobře, že je konec. Kraj i město teď potřebují peníze na jiné věci, z pohledu široké veřejnosti užitečnější. Jen by si politici - a nejen ti z Brna - příště měli rozmyslet, do čeho se pouštějí a jestli jejich ega nejsou vyšší než sportovní manažerské schopnosti.