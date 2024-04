Bývalý manžel mi vybral toho současného, říká herečka Kristýna Ryška

„Náš rozvod a rozchod byl velmi klidný. Byli jsme půl roku rozvedení a ještě pořád jsme spolu žili v jednom bytě,“ prozradila Kristýna Ryška. „Po tom, co jsme si řekli, že půjdeme od sebe, všechno z nás spadlo a byli jsme schopni spolu komunikovat. Všichni nám říkali, že musíme všechno utnout, ale nám udělalo dobře, že jsme ten smutek strávili spolu,“ vzpomíná na náročné období herečka, která se tři roky po rozvodu znovu provdala.

Nového manžela jí vybral ten první. „Bavili jsme se s Matějem o tom, kdo by se nám pro toho druhého líbil. Já jsem mu řekla, aby hlavně nebyl s žádnou herečkou, ale to se bohužel nestalo. Ale Evičku mám ráda, o to vůbec nejde,“ říká Kristýna Ryška, jejíž exmanžel se v roce 2022 oženil s herečkou Evou Josefíkovou, s níž má dceru Lotu a čekají další přírůstek do rodiny.

„On mi řekl, že by si pro mě představoval Honzu, který byl v té době naším kamarádem a dnes je to můj muž. Honza byl mojí platonickou láskou už dávno,“ svěřila se herečka, která se v roce 2022 provdala za Jana Ryšku a má s ním syna Antonína.

Kristýna Ryška na sebe kromě Zlaté labutě upozornila i v sérii Král Šumavy, kde měla milostnou scénu s Oskarem Hesem. „Nejdřív jsme natáčeli spolu Bábovky a tam jsme byli ve vztahu učitelka–žák. A o pár měsíců později jsme točili Krále Šumavy, tam jsme měli intimní scénu a pro Oskara to bylo poprvé. Věděla jsem, že před kamerou to nikdy nedělal, ale nevěděla jsem, jaký měl z toho stres,“ popsala herečka, pro níž není natáčení intimních scén velký problém.

„Každý má jiný způsob, jak tyhle situace řešit. Pro mě je nejlepší, když se o tom vůbec nebavíme. Vždycky si jen řekneme: ‚Tak normálně asi.‘ A ať je to co nejrychleji, maximálně si domluvíme nějaké technikálie jako: ‚Nevadí ti, když ti sáhnu na zadek?‘...a jdeme od toho,“ popisuje.

V minulosti říkala, že jí nevadí se před kamerou svléknout. S tím už ale hodlá šetřit. „Já už nebudu říkat, že nemám problémy s nahotou ve filmu, protože pak se mi to vrací jako bumerang,“ dodala Kristýna Ryška.