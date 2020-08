Opravu dráhy pro MotoGP musí platit Brno a kraj, vyplývá to ze smlouvy

Svým podpisem to stvrdili primátorka Markéta Vaňková (ODS), hejtman Bohumil Šimek (za ANO) a ředitelka Automotodromu Ivana Ulmanová. Dokument je dostupný ve veřejném registru smluv.

Spolek se v něm zavazuje, že odstraní veškeré vady, které by podle promotérské společnosti Dorna a Mezinárodní motocyklové federace mohly bránit konání brněnské Velké ceny v příštím roce. Vzdává se přitom všech finančních nároků od vlastníků Masarykova okruhu.



„Podle smlouvy je prostě povinno Brno s krajem zaplatit. To se teď jen před volbami stydí kolegové přiznat, ale neutečou před tím,“ tvrdí bývalý náměstek brněnské primátorky Matěj Hollan (Žít Brno), který na smlouvu upozornil.



Zástupci Spolku ve čtvrtek na dotaz MF DNES nereagovali.

Že Masarykův okruh potřebuje nový asfalt, oznámila Ulmanová po víkendové Grand Prix, při níž si jezdci stěžovali na kluzký a hrbolatý povrch. „Dostali jsme nůž na krk. Buď trať opravíme, nebo Velká cena v Brně končí,“ upozornila ředitelka Automotodromu. Náklady na opravu vyčíslila na 80 až 100 milionů korun.

Část brněnských a krajských politiků, kteří budou o financích pro MotoGP rozhodovat, už však o dalším balíku peněz nechtějí ani slyšet. Z veřejných zdrojů už se totiž platí zalistovací poplatek promotérovi a také pronájem Masarykova okruhu.

„O smlouvě jsem nevěděl, je to otázka jejího výkladu. Principiálně jsem ale proti, aby šly na MotoGP další peníze,“ říká náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal (ČSSD). „Už teď se mi zdá zalistovací poplatek neúnosný, ale to s povrchem mi přijde úplně scestné. Nemůžeme vlastníkovi za veřejné peníze zhodnocovat majetek, je to jako opravovat za své sousedovi dům,“ míní opoziční krajský zastupitel Jiří Hlavenka (za SZ).

Bývalý člen vedení Spolku a brněnský exprimátor Petr Vokřál (dříve ANO) je jiného názoru. „Součástí nájmu jsou odpisy, které tvořily v uplynulém období 15 milionů korun ročně. Pokud se uzavře nová smlouva s Dornou na pět let a vezme se v úvahu i rok příští, pak se náklady rozpočítají do šesti let. Nemuselo by se to tedy projevit zásadním navýšením nájmu,“ sděluje Vokřál.