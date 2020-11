Okruh klidně opravíme, město nám to splatí, nabízí ředitelka Automotodromu

S motocyklovým promotérem Carmelem Ezpeletou v minulosti ředitelka brněnského Automotodromu Ivana Ulmanová o fungování Grand Prix jednávala po více než deset let. I díky těmto zkušenostem se obává, že španělský šéf seriálu MotoGP nebude chtít o případných kompromisech ani slyšet a z hlavního požadavku na kompletní rekonstrukci Masarykova okruhu neuhne.

„Byla jsem u telefonátu, kdy láteřil, že si nenechá diktovat ohnutá pravidla. Jsou uzavřeny smlouvy a v nich je dáno, že spolek města a kraje se zavazuje připravit dráhu v požadované kvalitě, aby prošla přísnou kontrolou bezpečnostní komise,“ pronáší ředitelka, rozčarovaná přístupem politiků k zajištění brněnského závodu.

Kvůli zachování Grand Prix na jihu Moravy proto navrhuje, že se Automotodrom na opravě dráhy hodlá spolupodílet nejen finančně.



Pokud by měla stát uvažovaných sto milionů korun a světový šampionát v Brně zůstane i pro další roky, vlastník okruhu si vezme úvěr „na sebe“ a rekonstrukci zajistí.

Ulmanová věří, že díky takovému řešení odpadnou obavy vedení Brna a Jihomoravského kraje o okamžitém neúnosném zatížení jejich rozpočtů.

„Kraj a město by nemusely celou částku platit naráz. Rozprostře se tak do příštích let. My bychom si načerpali úvěr a spolku by každý rok k platbě za pronájem Masarykova okruhu pro Grand Prix přiskočilo 20 až 25 milionů korun,“ idealizuje si ředitelka Ulmanová postup vedoucí k zachování motocyklového šampionátu v Brně.

Opravy musí být hotové do května

Po posledním jednání s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) to však vidí spíš jako teorii. „Paní primátorka řekla, že žádnou částku na opravu dráhy spolek nebude platit, minimální ani maximální,“ povzdechne si Ulmanová.

Obává se tak, že město s krajem chtějí dát od prestižní sportovní akce ruce pryč.

„O problému s dráhou vědí dlouho, teď se jim to jen hodí do krámu. Vsadím boty, že pro přípravu příštího ročníku nemají udělané vůbec nic. Pan Ezpeleta byl velmi nespokojený, považuje jejich jednání za velmi nekorektní. Akce, která by měla mít rozpočet skoro čtvrt miliardy, se takhle řídit nedá,“ poznamenává Ulmanová.

Celá anabáze s opravou trati je navíc citelně svázaná s budoucností závodů MotoGP v Brně. Dnes se však řeší jen náhradní ročník v létě 2021, osud dalších, kdy by se měla rekonstrukce dráhy splácet, je ještě mnohem více ve hvězdách i kvůli avizovanému navýšení ročního poplatku pro společnost Dorna ze současných více než 100 milionů na téměř čtvrt miliardy, což se také pořadatelskému spolku nelíbí.

Čas přitom běží, opravy musí být hotové do května.