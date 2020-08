Manuál na MotoGP měl šestnáct stran, prozradila šéfka brněnského okruhu

Podle Ulmanové jde ale o verzi pro okruh ve španělském Jerezu. „Tam se jelo před námi. Museli jsme ji přizpůsobit našim podmínkám. Kolegové vybrali na šest stran to zásadní,“ říká.



Armáda dvou tisíc lidí, kteří chod závodu zajistí, už se na okruhu manuálem řídí. Pracují v rouškách či ochranných štítech, a aby případný zásah koronaviru byl co nejmenší, jsou rozděleni do skupin, které se navzájem nesmějí potkat. O víkendu, až se začne závodit, půjdou do ostré akce.

Začínáte se bát, jak Grand Prix v tak mimořádném režimu bude vypadat?

Vůbec nemám strach, těším se! Vyžadovaná opatření mají hlavu a patu. Jsem naladěna o to pozitivněji, že v královské třídě MotoGP nepojede zraněný Marc Márquez, takže závod nebude mít svého lídra a mohl by být zajímavý. Místo Márqueze pojede Stefan Bradl a ten v první desítce asi nebude. Opravdu se těším.

Vyrazili jste na zkušenou do Jerezu, abyste viděli, jak to v „bublině“ Grand Prix chodí?

Nebylo to potřeba. S kolegy jsme připraveni, máme zkušený tým. Promotér (španělská organizace Dorna, pozn. red.) taky něco přinesl, a když se to dalo dohromady, vznikl velmi slušný manuál na to, jak se jednotlivé osoby budou v areálu pohybovat.

Prověřila vás nedávná Letní cena, což byl republikový závod motocyklů také prakticky bez diváků?

Víceméně ano, protože i tyto menší závody organizuje stejný člověk jako Grand Prix. Taky jsme komunikovali se zahraničním partnerem, taky musíte vyřešit, kterým vchodem se bude vcházet a kterým odcházet, vyladit detaily. Nařízení nám přišla šitá na míru okruhu v Jerezu, my jsme je museli korigovat a do poslední chvíle jsme je upravovali na náš okruh. Nakonec jsme došli k optimální variantě, a to rozdělení všech pracovníků, kteří jsou v jednu chvíli na automotodromu, do několika skupin. Ty se pak nepotkávají a neprolínají.

Kolik jich je?

Jednu uzavřenou skupinu tvoří paddock s jezdci a týmy, tam může leda uklízečka a služby tohoto typu. Týmy nechodí ani do naší restaurace, a buď mají svoje jídlo, nebo si ho nechají dovézt až na okruh. Pak jsou zvlášť zdravotníci, zvlášť služby na dráze jako traťoví komisaři. Ti taky nechodí do restaurace a jídlo jim rozvážíme v balíčcích my. Velkou skupinu tvoří security. Ponechali jsme ji na původních počtech, abychom mohli bezpečně ohlídat okruh. Nemůžeme si dovolit poničené ploty, nedejbože vniknutí na tribuny.

Počítáte, že přijedou třeba italští fanoušci, aby byli u toho, a opatření vám nabourají?

Nemyslím si, že se to stane, protože zásah nemoci byl v Itálii poměrně velký a na nich je to znát. Je vidět, jak ti Italové, kteří přijíždějí do paddocku, jsou velmi disciplinovaní. V restauraci si sundají roušku, teprve až se chtějí napít nebo začít jíst. Je na nich znát, že je život poučil.

A fanoušky exhibicionisty, kteří se budou snažit vniknout na tribunu, aby byli v televizi, čekáte?

Ani ty nečekáme. Bez ohledu na to, že přístupové cesty k okruhu jsou uzavřené a neměli by jak přijet. Ano, můžou se k okruhu dostat lesem, ale vždycky budou muset překročit nějakou silnici a tam budou případně zastaveni.

Původní signál byl, že organizace bez diváků bude snadnější než s diváky. Nebude potřeba hlídat parkoviště, montovat velkoplošné obrazovky, řešit prodej občerstvení, kempování na tribunách. Nakonec se prý ale o akci stará stejný počet lidí. Proč?

Navyšuje se třeba právě security. Tu, kterou jsme měli vyčleněnou pro tribuny s diváky, jsme si mysleli, že nebudeme potřebovat. Nakonec ji kvůli bezpečnosti přizveme. Musí být ve vyšším počtu i v areálu, aby nedocházelo k prolínání skupin. Následně počet lidí u trati – zhruba třicet traťových komisařů, lékaři a další – zůstává stejný, aby vyhověl manuálu. Držíme se na stejných číslech a stejných nákladech.

Je pořádání i stejně organizačně náročné?

Je. Pouze některé věci jsou nové a museli jsme se nad nimi víc zamyslet. Jiné ale zase řešit nemusíme, a tak se nám uvolnily ruce a kapacity na ty složitější novinky.

Mezi nimi je například vyčlenění pokojů v Hotelu Grid pro účely případné karantény. Vznikne z hotelu improvizovaný lazaret?

Hotel funguje, jenom jeho část byla uvolněna pro případ, že by byl někdo pozitivně testován na covid-19 a musel do separace.

Každý, kdo se má po okruhu pohybovat, musí mít negativní test na covid-19. Hradí ho Dorna?

Přesně tak. Před vstupem máme odběrové stanoviště a od neděle procházíme testováním. Výsledek nám ukáže mobilní aplikace vytvořená pro každého zvlášť s jeho unikátním QR kódem. Ta hlídá, kde se kdo pohybuje, a sloužila by i k trasování, pokud by někdo vykázal pozitivní výsledek.

Co kdyby někdo svoje vymezené území opustil?

Počítám s tím, že si nemůžu plánovat návštěvu nějakého klubu nebo večeře ve městě. Aplikace hlídá, že chodím do práce a domů.

Vy asi na okruhu můžete všude.

S rouškou ano.

Chodíte kolem a kontrolujete, zda všechno běží, jak má?

Není to potřeba. Na všechno je konkrétní člověk, který za daný segment zodpovídá. Za úklid, za připravená sociální zařízení a tak dál.

Plánujete se na závody v neděli koukat odněkud z okna, když už na okruhu budete?

Na trať se určitě nechystám, opatření nemíním porušovat. Doufám, že se dostanu aspoň na start, kvůli atmosféře, ale třeba do paddocku se nijak dobývat nebudu.

Co myslíte, bude Grand Prix bez diváků fádní?

Ne, ne, ne, bude stejná. Trochu mě mrzí, že nakonec nebude komentátor Martin Straka, který měl svým hlasem závody doprovázet, aby měly atmosféru, ale nakonec nám ho Dorna zakázala. Nepřipustila ho.

Proč?

Nemusí nám to vysvětlovat a my o tom nediskutujeme. Tak to bylo dáno. Na okruhu bude ticho, nedá se nic dělat.

Krátila vám Dorna ještě další počty lidí, s nimiž jste počítali?

K tomu ani nedošlo, Dorna si řídila všechno. I kdybychom řekli, že potřebujeme uvnitř třeba padesát novinářů, tak oni pokud řeknou, že nepustí ani jednoho, tak přes to nejede vlak.