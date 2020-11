Arktida je místem, kde Rusko a Západ najdou smír, tvrdí expertka

Do území ledovců, věčně zmrzlé půdy a tundry běžně vyjíždí několikrát do roka a vede rozhovory s vrcholnými představiteli vlád i institucí, jež v oblasti působí. A ti její znalosti a data zpětně využívají. „Když to shrnu, tak led sice taje v Arktidě, ale vliv a dopady to má na celý svět,“ říká vědkyně, která působí na brněnské katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.