O Česko v Arktické radě nebyl zájem. Nestálo členům ani za odpověď

Česku se nepodařilo získat pozorovatelský status v Arktické radě. Je to zklamání, uvedla polární vědkyně Marie Šabacká z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Šance se zdály vysoké, řekla. České výzkumy v Arktidě to však nehrozí, ačkoliv by status přinesl nové možnosti spolupráce.