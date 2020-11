Kdo se vám nejčastěji hlásí?

Věkově jde o účastníky mladé, klidně čerstvě plnoleté, ale třeba také kolem padesátky. Převážně máme na kurzech třicátníky, pětatřicátníky. Co se týče profesí, je to různé. Řidiči, studenti i hodně těch, co přišli o práci, například číšníci, kterých je docela dost.

Proměňuje se zájem v čase?

Ze začátku šlo spíš o ty starší, postupně přibývá mladších. Hlavně jde o vysokoškoláky, kteří si můžou dovolit chybět.