Afrika není jen chudá, ale i moderní, líčí „česká Afričanka“ tamní život

Vždy jste toužila opustit Česko a žít v zahraničí?

Toužila jsem cestovat a táhlo mě to ven mimo Česko. Začalo to tím, že jsem ze Zlína odešla do Brna na přírodovědeckou fakultu. Po třech týdnech jsem ale školu ukončila a našla si v Brně práci v jedné restauraci. To byl první rok, co jsem se rozhodla někam vycestovat. Na šest týdnů jsem odjela stopem do Švédska, kde jsem dobrovolničila na jedné ekologické farmě, a potom procestovala Švédsko a Norsko. Byla jsem tam sama a dost mě to naučilo. Musela jsem mluvit pořádně anglicky, stopovala jsem a spala u různých lidí. Bylo to skvělé.

Občas, když jdu s kamarádkou do restaurace, tak se mi stane, že číšník automaticky začne mluvit na mě, protože jsem bílá. Zuzana Mukumayi Filipová