Bude Zbrojovka tvoje? Doufám, že ano, řekl Svoreň brněnským fanouškům u piva

Shodou okolností se brněnský podnikatel Pavel Svoreň ze skupiny Portiva postavil před fanoušky Zbrojovky na den přesně po půl roce. A zatímco loni v srpnu se diskuse odehrála na hlavní tribuně stadionu v Králově Poli, Svoreň měl po boku trenéra, sportovního manažera a zástupce hráčů a moderovaná beseda byla místy velmi upjatá, ve středu měla úplně jiný říz. A to nejen proto, že se odehrála v hospodě, vyzdobené novinovými výstřižky, fotkami, starými vstupenkami a dalšími artefakty s většinou zbrojováckým motivem, kde k sobě obě strany měly blíž.

Fanoušci už se nepřišli jenom poptat na novinky muže, v němž leckteří z nich vidí naději na lepší budoucnost momentálně těžce zdiskreditované Zbrojovky. Po půl roce dorazili odhodlaní prezentovat mu také zklamání, že ještě stále není novým majitelem klubu, jehož převzetí avizoval minulý rok v červenci, ale doteď mu patří jen menší (zhruba třetinový) podíl akcií a na převedení další třetiny čeká.

„Řekni nám, jak to je, bude teda Zbrojovka tvoje?“ pustili se do Svoreně, na jehož odpovědi čekalo v hospodě několik desítek příznivců brněnského fotbalu. Tykání při dotazech převažovalo, a podnikatel, který se o mikrofon střídal s předsedou klubové dozorčí rady Čeňkem Absolonem, se nezdráhal zodpovědět žádný z nich, ať už se týkal posil, pozice trenéra, plánů s rozpočtem nebo novým stadionem.

Rozpolceným fanouškům Svoreň sdělil, že v těchto dnech absolvuje další klíčová jednání o převodu majority akcií Zbrojovky s jejím majitelem Václavem Bartoňkem, a snažil se jim vysvětlit, že v úspěšné dokončení sice doufá, ale slíbit jako jistou a hotovou věc jim ho nemůže, protože není jenom v jeho rukou.

„My jsme měli smluvní závazek aktivovat opci na majoritu do konce února, s tím, že v řádech dnů poté bychom se měli stát majoritními vlastníky. Tuto opci jsme aktivovali a převzetí akcií je před námi. Od začátku března jsme připraveni klub řídit,“ prohlásil Svoreň po besedě, která byla neveřejná a záznam pro média z ní nevznikl, na dotaz iDNES.cz.

Připraven je nový ředitel Ve snaze vyburcovat náladu jeden a půl týdne před prvním a hned jedním z klíčových jarních zápasů na Dukle fanouškům Pavel Svoreň slíbil, že na stadionu za nimi zajde do kotle. Prozradil jim také, že již spolupracuje se slovenským funkcionářem Viktorem Bartošem, který by v případě, že dojde k dokončení převodu majority akcií, byl ředitelem Zbrojovky. V minulosti tuto funkci vykonával v Senici a v Trnavě.

Jednání o převzetí Zbrojovky označil výkonný ředitel skupiny Portiva za nejsložitější, jemuž se dosud v podnikání věnoval. Fanouškům důkladně osvětloval jejich průběh, zastavil se u některých zlomových bodů, kdy bylo třeba vyřešit například dluhy klubu.

Několikrát jim však připomněl i to, co řada z nich slyšet snad ani nechtěla: jeho koupě klubu, jemuž se prý jakožto rodák z Karviné naučil fandit až časem, ještě stále jistá není.

Jak to, když jedna strana prodává a druhá má zájem kupovat?

„Dokud není transakce vypořádána, tak hotová není, to platí obecně o všech transakcích. Současný vlastník se může rozhodnout, že si klub z jakéhokoliv důvodu ponechá, že mu prodej nevyhovuje, to se stát může. Není to v souladu s naší smlouvu ani s gentlemanskou dohodou, kterou máme a já musím říct, že zatím v souladu s dohodami – až na drobná zaškobrtnutí – fungujeme a pracujeme. Věřím, že to tak dojde až do konce,“ uvedl Svoreň, nyní místopředseda představenstva Zbrojovky.

Společně s Absolonem stál před fanoušky zhruba dvě hodiny. Dvojice představitelů zchátralé fotbalové značky nečelila jen dotazům a připomínkám k jejich práci, ale i apelování, aby obchod s Bartoňkem skutečně dotáhla do konce. Svoreň upozornil, že to byl právě Bartoněk, kdo pro klub po svém nástupu v roce 2013 pronajal název historický Zbrojovka a pronájem každoročně platil.

„O panu Bartoňkovi se říká mnoho špatného a trochu se zapomíná na jeho kladné vlastnosti. Myslím si, že je potřeba komunikovat všechno, tedy i pozitiva,“ řekl budoucí majitel brněnských fotbalistů.

Pavel Svoreň (s mikrofonem) na setkání s fanoušky fotbalistů Zbrojovky Brno

Pozici měl o to složitější, že zbrojováckou veřejnost aktuálně zklamal malý počet posil v zimním přestupním období. To ještě lze napravit, pokud ale nové hráče vedení klubu nepřivede dnes, přestupy se uzavřou a Zbrojovka bude nucena jít do jara s jen nepatrně vylepšenou sestavou oproti té, která podzim doklopýtala na 6. příčce.

Na vlastní oči Svoreň viděl, že brněnští fotbaloví fanoušci jsou po letech úpadku svého klubu už více než skeptičtí. „Nevěděl jsem, že celá fanouškovská obec a všechno, co se Zbrojovky týče, je v takovém rozkladu a takovém stadiu negativity. To mě překvapilo velmi,“ zarazilo ho.

Zhrzeným srdcařům, kteří stále teskní po stadionu za Lužánkami a přáli by si návrat s novým stadionem na tato místa, se Svoreň snažil vysvětlit klady stavění arény na výstavišti. Slíbil, že ve čtvrtek se ještě Zbrojovka bude pokoušet posílit kádr o nové hráče a zavázal se do konce roku udělat taková opatření, aby fanoušci mohli být na svůj klub hrdí. Ohradil se taky proti nařčení, že je jen nastrčen někým jiným, kdo za kulisami obchodu tahá za nitky.

Část fanoušků je otupělá

Ti z účastníků diskuse, které zajímala výhradně otázka převodu akcií na Svoreně a jeho kolektiv, odcházeli z hospody dřív. „Pokud od toho neodstaví Bartoňka a jeho lidi, tak se vlastně nestalo nic a kupovat to ani nemusel,“ mávl rukou jeden z nich.

Konec debaty sledovala zhruba polovina z těch, co přišli už na začátek. Dvakrát za sebou Svoreňovi za vzletná slova o jeho plánech se Zbrojovkou zatleskali.

Ne všechny ale podnikatel s mikrofonem v ruce přesvědčil.

„Odcházím s dojmem, že je potřeba, aby to vyšlo. Potřebujeme nový impuls. Za ty roky tomu ale člověk nevěří a optimista nejsem. Na různá setkání s majiteli Zbrojovky chodím už pětadvacet roků, co fandím, a ať to byli pánové Sehnal, sourozenci Prosové nebo Bartoněk, tak to nikam nevedlo. A taky měli plány. Chci, aby to teď klaplo, aby se zažehla nějaká jiskra a Flinta se posunula jakkoliv kupředu. Abychom postoupili do první ligy a byl u toho nadále Bartoněk, tak to je k ničemu,“ řekl jeden z nich, který se představil jako Kori z fanouškovské skupiny Orthodox Fans Brno.