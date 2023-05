Ostudný sešup z ligy. Naštvaní fanoušci Brna naháněli majitele klubu

Jen co rozhodčí naposledy zadul do píšťalky, ozval se z tribun nasupený pokřik: Bartoněk ven!

Neúprosný vzkaz fanoušků směrem k majiteli Zbrojovky byl jasným znamením, že brněnští fotbalisté včera svůj kruciální duel o přežití v nejvyšší soutěži nezvládli. Se Zlínem, který museli porazit, na svém hřišti jen remizovali 0:0.

„Naši hráči dnes dělali všechno pro to, aby v Brně zůstala první liga, ale nestačilo to, protože jsme nevstřelili gól,“ posteskl si trenér Martin Hašek. A tak nevídaný jarní sešup Zbrojovky skončil až pádem do druhé ligy. Brněnský fotbal si „ušil“ další ostudu. A příznivci mají o jejím viníkovi jasno.

3. sestup zažila Zbrojovka za dekádu pod Václavem Bartoňkem.

Zatímco většinou se za neúspěchy spílá hráčům či trenérovi, tentokrát je hlavním terčem zloby Václav Bartoněk. Na svérázného majitele klubu měli fanoušci pifku už několik posledních kol, včera jejich hněv vyvrcholil. Po utkání se jich několik rozběhlo přes celé hřiště pod VIP tribunu, aby bossovi vyčinili, následně Bartoňka k prodeji klubu vyzýval dav před stadionem.

Tato frustrace se přitom hromadí dlouhodobě. Bývalý manažer ve stavebnictví vládne brněnskému fotbalu deset let, za tu dobu Zbrojovka jen jednou končila sezonu v horní polovině první ligy. Zato poslední tři účasti mezi elitou pokaždé vyvrcholily sestupem – v letech 2018, 2021 a nyní. Není tak divu, že se fanoušci vybavili transparentem „Nejvěrnější masochisti“.

Brněnští fanoušci podporují své oblíbence.

Tuto sezonu přitom Zbrojovka rozjela báječně. Loni v létě jako nabuzený nováček na chvíli vylétla až na čelo tabulky, podzimní část končila s luxusním desetibodovým náskokem na tehdy poslední Pardubice. Už v té době se však hromadily vykřičníky – forma postupně slábla, navíc celý tým stál na střelecké fazoně veterána Jakuba Řezníčka a kouzlech mladé komety Michala Ševčíka. Vedení klubu v čele s Bartoňkem přesto přes zimu nijak nezasáhlo, tehdejší trenér Richard Dostálek volal po posílení o vytouženého vysokého hráče marně.

Jeden ze dvou motorů Ševčík pak na jaře úplně vychladl a do včerejšího utkání o vše naskočil jen jako náhradník. „Nemá formu. Ve středu maturoval a nebyl mentálně připravený na prvoligový zápas. Zvažoval jsem, zda ho tam vůbec poslat. Bylo to doufání v zázrak,“ přiznal kouč Hašek.

A nakonec se zadrhl i Řezníček, který dlouho vévodil ligovým střelcům, ale za posledních osm zápasů nedal ani gól. Neprocitl ani proti Zlínu. „Měl jsem pocit, že jsem se nedostal do koncovky. Ze hry jsem snad neměl tutovou šanci, a to není jen o dnešku. Prostě nám to nelepilo, je to o hlavách. Byl to ohromný tlak a my se s ním nevyrovnali,“ posteskl si kapitán.

Když nepálil on ani Ševčík, neměla Zbrojovka prakticky žádnou útočnou zbraň, na což doplatila i neděli. „Většinu času jsme dobývali, hrnuli jsme to a tlačili až do konce. Pevně jsem věřil, že ten gól dáme, příležitostí jsme měli dost. Ale se střílením gólů máme problém,“ konstatoval Hašek.

Také jeho příchod v půlce dubna místo odvolaného Dostálka se ukázal být chybným tahem šéfa Bartoňka, který jej inicioval. Sám Hašek se charakterizoval slovy: „Vnímám se jako trenér, který dokáže zlepšovat hráče, rozvíjet je, vtisknout mužstvu svůj jasný styl hry. K tomu je potřeba čas a typy hráčů, s nimiž ten styl jde aplikovat. Ani jedno z toho v Brně nemám, tady je potřeba jen se zachránit. Je to jiný druh práce.“

Svůj úkol nesplnil. Brno na jaře z devatenácti duelů vyhrálo jen dva a klesalo tak dlouho, až pod ním nikdo nezůstal. Marně doufalo, že na poslední chvíli se vyšvihne alespoň do baráže. „Nechci se pouštět do analýzy, proč je Zbrojovka ve druhé lize, protože je to nevhodné. Je třeba si to zanalyzovat bez emocí a co nejobjektivněji. Když bude zájem, abych do té analýzy přispěl, rád to udělám,“ prohlásil Hašek, jemuž vypršela smlouva.

„Musí se to tady asi změnit a konečně s tím něco udělat,“ řekl mnohoznačně Řezníček. Zda tato změna nastane na pozici majitele, jak si přejí fanoušci, však nedokáže odhadnout nikdo kromě Bartoňka.

Nejvyšší soutěž na jižní Moravě může udržet alespoň Vyškov, který se v tomto týdnu střetne v baráži o postup ze druhé ligy se Zlínem.