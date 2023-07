Velký fotbalový třesk. Do Zbrojovky míří nový šéf, zatím je tajný

Současný majitel Václav Bartoněk podle zjištění MF DNES souhlasí s tím, že vládu nad klubem po deseti letech předá zatím tajnému investorovi nebo skupině investorů.

Zlomový krok, k němuž ho nespokojení fanoušci vyzývali během posledních sezon a také při vniknutí na hřiště bezprostředně po nedávném pádu z nejvyšší soutěže, připravuje Bartoněk ve spolupráci s vedením Regionální hospodářské komory Brno (RHK).

Přehled Deset let Václava Bartoňka ve Zbrojovce * Majoritu v klubu, tedy 70 procent akcií, získal Václav Bartoněk v roce 2013 nákupem společnosti FOR Brno Plus od Jaroslava Přečka. Zbývajících 30 procent odkoupil později od Petra Hoskovce. * Na svoje náklady pro klub pronajal název Zbrojovka Brno. * Po sportovní stránce byla jeho éra neúspěšná. Pouze jednou se mužstvo umístilo v horní polovině tabulky první ligy, třikrát sestoupilo. * V roce 2020 představil Bartoněk projekt revitalizace stadionu v Králově Poli a jeho proměnu v moderní stadion pro 20 tisíc diváků. Realizovat se ho zatím nepodařilo. * Podle svých slov investoval do Zbrojovky 40 milionů korun a třikrát ji ubránil před hrozbou insolvence.

„Dohodli jsme se s panem vlastníkem, že mu pomůžeme s hledáním nových investorů, což intenzivně děláme. Zatím není nic konkrétního, co bychom mohli zveřejnit, zdaleka to ještě není uzavřeno. Máme ale nadějné vyhlídky, že tuto snahu někam dopracujeme. Hledáme ve vodách úspěšných podnikatelů, nejlépe z regionu,“ informuje Ladislav Chodák, předseda RHK Brno.

V příchodu nového majitele vidí fanoušci šanci na prolomení stávajícího paběrkování mezi první a druhou ligou, v němž se mužstvo posledních šest sezon motá.

Několikrát za minulé tři roky je Bartoněk zklamal, když zájemce o koupi Zbrojovky odmítl, případně měl zájem na tom, aby v ní měl i po vstupu nového partnera důležité slovo. Toto stanovisko však podle zdrojů MF DNES po posledním sestupu změnil. Akcionáře na valné hromadě v polovině června seznámil s tím, že plánuje předat 70 procent akcií klubu, což by jeho éru v pozici prvního muže brněnského fotbalu prakticky ukončilo.

Nové informace kolem chystaného prodeje Bartoněk tento týden komentovat odmítl, Chodák však zvěsti potvrzuje. „Hledáme nového většinového vlastníka. Jak to dopadne, v tuto chvíli nemůžu přesně říct,“ oznamuje raději opatrně. „Dokud není podepsáno, jsou to vždycky pouze možnosti. Můžu říct tolik, že máme vytipovanou vlastnickou strukturu, která by dávala smysl,“ uvedl tento týden.

I když Bartoněk o přípravě transakce mlčí, nového investora podle zdroje MF DNES k rozhodování o důležitých otázkách v klubu již přizval. Ten tak měl například prsty v angažování Psotky na místo sportovního manažera. „Ano, to je po dohodě mezi všemi účastníky,“ souhlasí Chodák.

Jasno má být do startu sezony

Zatímco při dřívějších jednáních se zájemci o koupi Zbrojovky byl Bartoněk odmítavý, což bylo údajně způsobeno i jeho obavou, aby klub prodejem neuvrhl do nejistoty, jeho spolupráce s RHK Brno je logická.

Dva z nejvyšších mužů komory – ředitel Čeněk Absolon a člen Michal Havlík – figurují zároveň v dozorčí radě Zbrojovky. Jednoho z hlavních partnerů klubu Adax Invest pak loni při přejmenování stadionu v Králově Poli na Adax Invest Arenu zastupoval pro změnu Chodák. Jeho jméno není v brněnském sportu neznámé, byl šéfem extraligových volejbalistů. Kromě toho majetkově vstoupil do Vysoké školy Karla Engliše, investoval do základní školy Open School Space a s hnutím A co Brno? šel do komunálních voleb, byť neúspěšně.

V případě Zbrojovky však mají za hospodářskou komoru klíčové slovo Absolon a Havlík. „Koordinujeme postup se stávajícím majitelem. Intenzivně to pár týdnů řešíme. Jsem však vázán mlčenlivostí, takže nemůžu říct víc. Určitě bude velmi záhy jasno,“ reagoval Absolon na dotaz MF DNES.

Všechny signály směřují k tomu, že uvést svého nástupce v čele Zbrojovky by chtěl Bartoněk do začátku nového ročníku druhé ligy, tedy nejpozději v týdnu do 21. července. „Termín si netroufnu odhadovat, ale bylo by to záhodno,“ říká Havlík. Také on nicméně zůstává zdrženlivý. „Jednání o prodeji Zbrojovky proběhlo za poslední roky hodně, není to snadné. Jsme ve fázi posunu. Není to úplně v plenkách, ale na tiskovou konferenci zatím taky ne,“ podotýká.

Jednou z otázek, kterou ještě zbývá dořešit, by měla být míra vlivu současného zbrojováckého bosse v nově tvořené vlastnické struktuře. Vitální sedmdesátník Bartoněk dříve avizoval, že novému majiteli má zájem se vstupem do brněnského fotbalu pomáhat. Uvedl to například loni po prvenství ve druhé lize. „Plánuji být v pozici jakési hybné páky,“ prohlásil tehdy.

Václav Bartoněk, majitel brněnské Zbrojovky.

V té době už měl za sebou neúspěšná jednání o prodeji klubu nejen s miliardářem Igorem Faitem či agenturou Sport Invest, ale i pokus o spojení sil s Adolfem Šádkem, tehdy majitelem Viktorie Plzeň. Tu se mu sice před několika dny podařilo prodat, ani to mu však cestu do Brna neotevře – v Plzni totiž zůstal předsedou představenstva.

O tom, jak přesně k převzetí Zbrojovky novým investorem dojde, ještě není jasno. Variantou je i to, že nový vlastník odkoupí napřed část klubu s tím, že na koupi zbytku dostane opci. „Finální uspořádání ještě není dohodnuto. Nějakou kostru to nepochybně má, ale není úplně schválena,“ komentuje tento proces Chodák.