Nejistota brněnský fotbal neopouští. Další jednání o prodeji krachlo

Jednání majitele druholigového klubu Václava Bartoňka s renomovanou agenturou Sport Invest, která měla být uzavřena do konce roku a podle signálů z konce léta jí nemělo stát nic nepřekonatelného v cestě, podle zjištění MF DNES a iDNES Premium ztroskotala.

„Informace je ta, že jednání jsou ukončená, nepokračují a vstup Sport Investu do Zbrojovky je v tuto chvíli passé. To, co bylo předeslané, že se mělo dotáhnout do konce roku, se stoprocentně nestane,“ sdělil muž informovaný o průběhu jednání.

Tento výsledek potvrdily i další zdroje z fotbalového prostředí.