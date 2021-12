Děkujeme, ale ne. Jak brněnští fotbalisté přišli o movitého kupce

Jednání mezi nejvyššími muži Sport Investu a Zbrojovky trvala několik měsíců. Nejprve vzbudila rozporuplné reakce na fotbalové scéně, zejména mezi jinými agenturami – ty měly obavu ze středu zájmů v případě působení hráčů, které Sport Invest zastupuje, ve Zbrojovce.

Následně se zdálo, že rokování spěje ke zdárnému konci a obchod za nižší desítky milionů korun bude uzavřen.

Sport Invest měl rozpracovaný projekt, s nímž chtěl do Brna přijít, chystal se obsadit pozici generálního manažera a sportovního ředitele, a jeho plány zahrnovaly i vybudování mládežnické akademie. Pak však došlo k obratu.

„Samotná jednání ohledně možného vstupu do Zbrojovky Brno trvala několik měsíců a logicky prošla několika fázemi, ve kterých se přibližovaly či oddalovaly vzájemné představy o možné dohodě obou stran. Veškerá komunikace s vedením Zbrojovky v čele s panem Bartoňkem probíhala korektně a věcně, obě strany plnily dohody a úkoly z jednání vyplývající. Podrobnosti zůstanou mezi agenturou a vedením klubu. Finální rozhodnutí o ukončení jednání každopádně padlo ze strany agentury a jako první byl o tomto rozhodnutí informován pan Bartoněk,“ stojí v dnešním prohlášení agentury.

Zdroj MF DNES v týdnu uvedl, že intenzita jednání začala během podzimu slábnout, až se vytratila úplně. V brněnském prostředí se mluví také o tom, že Sport Invest měl zájem o audit ve Zbrojovce, což měl být pro brněnský klub nesplnitelný požadavek.

Prohlášení agentury tohle zjištění staví do jiné roviny. „Celou záležitost vnímáme čistě pragmaticky jako projekt, na kterém se nenašla vzájemná shoda, oba partneři však pokračují v dlouhodobé spolupráci. Zbrojovka je pevnou součástí fotbalového Česka a stejně se vnímáme také my. Klubu přejeme nadále to nejlepší a jsme přesvědčeni, že má potenciál zařadit se zpět mezi nejprestižnější sportovní značky Česka,“ stojí v něm.

Se svým dovětkem přispěchala i Zbrojovka. Její majitel Václav Bartoněk se již několik let snaží pro klub zajistit solidního partnera, nejméně se třemi zájemci o odkoupení klubu (včetně Sport Investu) neúspěšně jednal. Panují ale dohady, zda chce Zbrojovku skutečně prodat, nebo spíš hledá investora a rád by sám pokračoval ve vedení momentálně povadlé fotbalové organizace.

„Klub prostřednictvím předsedy představenstva a majitele oceňuje fair play vyjádření agentury SPORT INVEST. Dále sdělujeme, že probíhají jiná jednání strategického charakteru. Žádná firma nesděluje informace o takovýchto jednáních z důvodu možného negativního ovlivnění jejich průběhu. Každopádně jakmile tato jednání skončí, budou fanoušci první, koho klub seznámí s výsledky a odůvodněním,“ ubezpečuje na svém webu Zbrojovka.