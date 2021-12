Herně nepřesvědčila, body sbírá. Devízou Zbrojovky je slabá liga

Tak dobře rozjetou sezonu si na Srbské snad ani nevysnili. Fotbalisté Zbrojovky neohroženě vládnou tabulce druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Desetibodový náskok může vytvářet dojem, že svěřenci Richarda Dostálka proplouvají vytyčenou cestou za návratem mezi elitu bez potíží. Zdání ale klame. Leckdy to bylo trápení, které se lámalo v posledních minutách zápasů.

„Ať si ve Zbrojovce nenasazují růžové brýle. Ať si neříkají: děláme to dobře. Všechno se totiž nedá dělat dobře, to pochybuju. Dalo by se totiž říct, že bodová odměna na podzim je na to, co předvádějí, lukrativní. Je až moc dobrá,“ všímá si veterán Jan Klimeš.

Bojovníci až do konce

Pět zápasů rozhodla Dostálkova parta až v poslední desetiminutovce, dva z nich v nastavení. Další bod si Zbrojovka vybojovala při remíze s Vyškovem, kdy také dotahovala ztrátu. Dá se tak mluvit celkem o jedenácti bodech vydolovaných v závěrech utkání. Chybějící zarputilost a srdce pro tým se tak zbrojovákům vyčítat nedá. Slovy čísel mají Brňané v poslední desetiminutovce i s nastavením skóre 8:2 a dají tak gól v závěru v každém druhém utkání. Podle Klimeše to ale není nic, čím se může tým chlubit. „Herně to nebyla žádná hitparáda. Jestliže získám tři body upachtěně, to mně osobně nic neříká,“ chce legenda vidět přesvědčivější duely.

Faktor Řezníček

K nim má pomoct Jakub Řezníček. Před sezonou jej klub přivedl jako spasitele mizivé produktivity a své role se 33letý útočník zhostil absolutně – vstřelil deset gólů, jen Denis Alijagič z Vlašimi má o zásah více. „Řezníček dělá ten desetibodový rozdíl. Pracuje na něj celé mužstvo a on jejich práci zúročuje,“ míní exkouč Zbrojovky Miloslav Machálek.

A souhlasí i další z bývalých trenérů Brňanů Svatopluk Habanec. „Řezníček je eso. Střelec, co na sebe váže minimálně dva hráče. Hráčům okolo je schopný udělat prostor a svůj úděl plní nad očekávání,“ chválí největší jméno současného kádru. Ale vypichuje i jedno další. „Chci zmínit Martina Berkovce. Naplňuje přesně ty parametry, které má posila mít. Je to bezpochyby prvoligový brankář, který to potvrzuje celý podzim, jde za ním několik získaných bodů. Na jeho výkonu se totiž lámou utkání,“ hodnotí Habanec.

Propast se zvětšuje

Každopádně všichni experti se shodují, že Zbrojovka má ulehčenou práci. Před sezonou se předpovídala druholigová řež, vždyť v tabulce je hned sedm exligových týmů. Úroveň soutěže ale zůstala za očekáváním. „Řeknu to natvrdo – Zbrojovce se povedla hlavně nižší kvalita druhé ligy. Druholigových zápasů jsem viděl dost a musím říct, že jsem letos zklamaný. Propast mezi první a druhou ligou se ještě zvětšuje,“ konstatuje Machálek.

„Existuje rčení říkající, že mezi slepými je někdo jednooký králem. Zní to tvrdě, ale druhá liga je opravdu soutěží druhého řádu,“ přikyvuje František Komňacký, držitel titulu s Baníkem Ostrava, který druhou ligu sleduje z domovských Drnovic.

Investice radši už nyní

S posilami podle Habance nemají v Brně otálet. „Bodový polštář, který Zbrojovka nyní má, je obrovský. Je nejvyšší čas na investice a na zkvalitnění kádru tak, aby vstup do první ligy byl klidnější. Jednoznačně jsem pro to, aby se posily sháněly už teď,“ nabádá sportovní management. „Možná by bylo dobré se podívat, kterým hráčům za půl roku končí smlouvy a oni se rozhodnou je neprodloužit. Začátkem ledna tak může podepisovat,“ napovídá Machálek.

Jeho samotného neochota k posilám v průběhu sezony vytrestala, s Habancem proto souhlasí. „Vyzkoušel jsem si to s Líšní v MSFL, kde jsme před jarem drželi velký náskok. Měli jsme možnost tým doplnit o dva rozdílové hráče, kteří by nám pomohli ohlídat náskok. My jsme to tehdy neudělali a pak jsme postupovali s odřenýma ušima v posledním kole,“ líčí kouč.

Ať na baráž nemyslí, radí Líšni Machálek Barbora Krejčíková podpořila fotbalisty Líšně v pohárovém zápase se Spartou. Kdyby se sobotní odložený duel Líšně proti Vyškovu odehrál, mohl by v případě vítězství klub z brněnské periferie zimovat na druhém místě tabulky. Plocha zapadaná sněhem však neodpovídala představám rozhodčího, zápas byl znovu odložen a Líšeň tak zůstala třetí za béčkem Sparty. Za předvedený podzim ale k „Marvanům“ míří samé superlativy. „Před sezonou jsme brali na vědomí, že sedm mužstev druhé ligy hrálo v minulosti první ligu, postoupila rezerva Sparty a Vlašim je – s trochou nadsázky – béčko Slavie. Takže jsme si dobře uvědomovali, že celkem devět mužstev by mělo být lepších než Líšeň. Začátek tomu odpovídal, pak jsme se i pro nás poněkud překvapivě posunuli výš,“ mne si ruce líšeňský předseda Karel Hladiš. Menší brněnský klub tak šlape na paty městskému rivalovi a opatrně otevírá vrátka do první ligy. „Nad postupem a baráží však Líšeň nemůže přemýšlet. Ať hrají dál jako dosud, řeší jeden zápas za druhým, sbírají body. Na konci uvidí, na co jejich součet postačí. Případná baráž by byla opravdu velká odměna,“ míní bývalý kouč Líšně Miloslav Machálek. Hlavním zimním cílem je však podle všeho udržení současného kádru.

