Majitel Zbrojovky mírní svá vyjádření o Šádkovi. Spolupráci ale přiznal

Významnou část noci z pondělí na úterý a následně i úterní dopoledne zaměstnával Zbrojovku a Plzeň dozvuk třaskavé zprávy, podle které se Adolf Šádek, majitel Plzně, měl stát ředitelem v Brně. Informaci na základě přístupu k nachystané tiskové zprávě Zbrojovky zveřejnil portál iDNES.cz a vyšla i v úterním vydání MF DNES.

„Vznikl plán, jehož vyústěním by měla (pro Šádka) být pozice statutárního ředitele s výhledem spoluvlastnictví,“ stálo v materiálu, který měl být v úterý představen veřejnosti.

Hned v pondělí pozdě večer měl napilno s jeho vyvracením Šádek, a před polednem následujícího dne svá slova o jeho příchodu mírnil i majitel Zbrojovky Václav Bartoněk. Tou dobou už byl původní materiál v koši.

Nahradil ho nový. „Je pravdou, že již delší dobu konzultuji věci, spojené s fotbalovou problematikou, s Adolfem Šádkem, kterého považuji za zkušeného fotbalového odborníka. Stejně tak je pravdou, že obdržel nabídku na bližší spolupráci se Zbrojovkou, čemuž v současné době brání jeho povinnosti, spojené s klubem FC Viktoria Plzeň. Tuto spolupráci si dovedu představit, ale chápu, že dojít ke konečnému rozhodnutí je pro něj komplikovaná, velice složitá cesta,“ vyjádřil se v narychlo přepracovaném tiskovém prohlášení Bartoněk.

Připustil, že vede jednání s partnerem, s jehož pomocí by chtěl Zbrojovku po dalším sestupu do druhé ligy vrátit zpátky do nejvyšší soutěže. Podle několika zdrojů je tímto partnerem Šádek, který však nemůže svoji roli v chodu týmu z Králova Pole takto konkretizovat, protože je vedle pozice generálního manažera i majitelem Plzně.

V rozhovoru pro úterní Deník Rovnost však Bartoněk takhle zdrženlivý nebyl. O Šádkovi mluvil jako o spolupracovníkovi, s jehož pomocí dostane Zbrojovku zpět do správných sportovních kolejí.

„Pro Adolfa Šádka je vstup do Zbrojovky a její řízení velkou výzvou. Postupem času vznikl mezi námi časový plán, jehož vyústěním měl být, řečeno sportovní terminologií, transfer na pozici statutárního ředitele s výhledem spoluvlastnictví,“ řekl o vyhlídkách s ním doslova.

Plzeňský šíbr však kontroval tím, že si Bartoněk jejich vzájemné vztahy, podpořené tím, že jeho partnerkou je Bartoňkova dcera, musel špatně vyložit.

„S majitelem Zbrojovky Brno Václavem Bartoňkem mám nadstandardní přátelský vztah, nicméně na vstup do brněnského fotbalu se rozhodně nechystám. Možná tam došlo z jeho strany k nějakému nepochopení, ale já jsem v současnosti stoprocentním majitelem klubu FC Viktoria Plzeň a výkonu této funkce věnuji maximální úsilí a veškerou pozornost,“ zareagoval Šádek.

Zahlazování rozbouřené situace však víc svědčí o tom, že významná spolupráce mezi majiteli Plzně a Zbrojovky je, nebo bude, na pořadu dne.

Bartoněk totiž dokonce mimoděk prořekl i to, že Plzeň, vlastněná od března výhradně Šádkem, je na prodej. Pak by se Šádkovi uvolnily ruce a mohl by svoji pozornost napřít pod Špilberk.

„Tyto kroky měly být uskutečněny už před startem nové sezony, avšak kvůli prodeji Viktorie Plzeň jsme nuceni naše plány posunout. Vše bychom ale měli doladit do konce podzimní části,“ oznámil v novinách brněnský fotbalový boss.

Stejně jako při minulých jednáních s průmyslníkem Igorem Faitem, který měl o Zbrojovku nejméně dvakrát zájem, si Bartoněk i v tandemu s Šádkem chce alespoň zpočátku ponechat vliv ve Zbrojovce. Jinými slovy trvá na tom, na čem již dřív jeho snaha o vstup silného investora - a tím o obrodu klubu - pohořela.

„Kromě toho, že jsem majitelem Zbrojovky, tak jsem i její obrovský fanoušek, který má ke klubu i k Brnu silný vztah. Nemůžu a vlastně ani nechci klub prodat jedním podpisem a zpřetrhat veškeré vazby. Chci Zbrojovce nadále pomáhat nejlépe, jak jen umím, chci nového partnera provést všemi útrapami, se kterými se potýkám a také těmi, se kterými jsem se musel vypořádat po divoké době ze začátku tisíciletí,“ pronesl odhodlaně Bartoněk.

Jeho zásluhou klub používá tradiční název Zbrojovka, který pro něho pronajímá. Od roku 2013, kdy ho oficiálně převzal, do něho ze svých zdrojů „napumpoval“ 40 milionů korun. Aktuálně je jeho cílem bleskový návrat do první ligy, vstup nového partnera a cesta k důstojnému stadionu místo dosluhujícího kolosu v Králově Poli.

Z úterního prohlášení vyplývá, že kádr Zbrojovky na příští ročník chystá dosavadní sportovní manažer Tomáš Požár. „Po skončení sezony jsme byli nuceni si vyhodnotit úroveň kádru. Z tohoto titulu dojde v letní přestávce k potřebným změnám, aby se cíl okamžitého návratu do nejvyšší soutěže podařilo naplnit. O těchto změnách budeme informovat v momentě, kdy budou definitivně dotaženy,“ cituje sepsaný materiál Požára.