Konec nagelovaných kluků. Brno začíná novou éru, chce postup i stadion

„Skončila éra navoněných a nagelovaných kluků, kteří hraní ve Zbrojovce vnímají jako přípravu na lukrativnější angažmá za solidní peníze. Teď už je tady místo pouze pro potetované a naštvané válečníky se žhnoucím srdcem a touhou válcovat, prát se, vítězit a bojovat o každý míč, jako by byl v životě poslední,“ zaznělo včera s nadsázkou při prezentaci nového bosse.

Web iDNES.cz přináší přehled klíčových témat, která se bezprostředně před vstupem Zbrojovky do druhé ligy rozebírala.

Název zůstane

Historické pojmenování Zbrojovka nese klub znovu posledních třináct let. O jeho navrácení se postaral Bartoněk, který za něj dodnes platí licenční poplatek. Rošáda ve vedení však změnu názvu nepřinese.

„Mohu rovnou přislíbit, že dokud budeme v klubu, určitě nezměníme jeho název v tom smyslu, že by se v něm objevilo jméno komerčního partnera. To naprosto vylučujeme,“ zdůraznil Svoreň.

Nový šéf chce na označení Zbrojovka navázat čerstvou klubovou identitu. Pod Bartoňkem si přitom klub nechal udělat průzkum, podle nějž je změna názvu možná. Nicméně výsledným rozhodnutím je nic neměnit.

Prodej uzrával rok a půl

Kvůli dlouhodobě mizerným výsledkům volali fanoušci po Bartoňkově odchodu už několikrát, kontakty s potenciálními zájemci však dosud vždy zhasly. Pokrok přineslo až zapojení Regionální hospodářské komory, kterou se Bartoněk podle svých slov rozhodl oslovit loni v únoru.

Bývalý majitel brněnského fotbalového klubu Václav Bartoněk.

Trvalo tedy téměř rok a půl, než vznikla dohoda s novým majitelem. „Postupně jsme se myšlenkově propracovávali k tomu, že má smysl pracovat s daty a fakty a popisovat fotbal jinou optikou než partner–fanoušek,“ prohlásil Bartoněk. Samotná Portiva začala o koupi uvažovat zhruba na konci letošního dubna po oslovení komorou, rozhodování pak trvalo několik týdnů.

Cílem je okamžitý postup

Při svém nástupu požádal Svoreň fanoušky o pětiletou, tedy ve fotbale nezvykle dlouhou dobu hájení. Sám má plány rozdělené na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. První kategorie zahrnuje okamžitý návrat do nejvyšší soutěže.

„Střednědobým cílem je etablování se ve středu prvoligové tabulky, stabilita ekonomické situace, výrazné zlepšení komunikace s fanoušky a partnery a nová identita klubu. Na více času je pak vylepšení infrastruktury,“ objasnil Svoreň s tím, že poslední část se týká hlavně nového stadionu a vylepšení zázemí pro mládež.

„Na to, jaký je Zbrojovka pojem a jakou mládež má, je infrastruktura nedostačující,“ poznamenal.

Kolem stadionu opatrně

Už přes dvacet let využívá Zbrojovka stánek v Srbské ulici, který přestává splňovat potřebné parametry ke konání ligových zápasů. Je potřeba investovat do hrací plochy, technickosociálního zázemí, osvětlení i bezpečnostních opatření.

Město do nutných úprav vloží zhruba sto milionů korun, podle Bartoňka pak bude Srbská způsobilá na první ligu pět let. A potom? Ideálně nový stadion, nejlépe za Lužánkami, kde chátrá slavný betonový kolos.

„Vznik nového stadionu na tomto místě je mimo dosah nových i starých akcionářů. S městem intenzivně jednáme, ale musíme počkat do čtvrtého kvartálu, kdy snad budeme schopni společně představit řešení, k němuž směřujeme,“ uvedl Svoreň. Vedení města si nyní nechá zpracovat studii o vhodném umístění sportovišť.

Průvan ve vedení

Jména dvou nejdůležitějších lidí fotbalového úseku, trenéra Luďka Klusáčka a sportovního ředitele Zdeňka Psotky, byla známa ještě před oznámením nástupu Portivy. Provozní úsek klubu dostane přechodně na starost protřelý „bafuňář“ Ladislav Valášek, jehož časem nahradí nový výkonný ředitel. Nemusí přitom jít o člověka z fotbalového prostředí.

„Hlavní je, aby byl schopen vytvořit novou strukturu klubu, tedy ekonomické, obchodní a marketingové oddělení. Cílem je udělat ze Zbrojovky standardní fungující společnost,“ oznámil Svoreň.

Hledat se bude rovněž šéf mládeže, na niž bude kladen větší důraz. Personálního posílení se má dočkat i A tým, přičemž nepůjde pouze o hráče. Bez jasné odpovědi zůstal dotaz na další angažmá Bartoňka v klubu. Do jeho chodu se však už nemá zapojovat na denní bázi, na níž bude pracovat profesionální management.

Rozpočet zvolna poroste

Díky finančnímu zázemí nového vlastníka by rozpočet Zbrojovky mohl okamžitě vyskočit na dvojnásobek. I když se takový růst plánuje, nedojde k němu v nejbližší době, ale až ve zmíněném horizontu pěti let. A to krok za krokem.

Ve Zbrojovce bude mít nově hlavní slovo Pavel Svoreň.

„Nepřivedeme teď kompletně nový tým, protože nemáme odpovídající infrastrukturu. A i kdybychom ji měli, na nový tým potřebujeme dostat fanoušky, ale nejsme jim schopni dát odpovídající servis,“ vysvětlil Svoreň. Aktuální sezonu finančně zajistil ještě Bartoněk, Brňané do ní vstoupili s rozpočtem ve výši zhruba 96 milionů korun.

„Naplněnost je přes 80 milionů,“ vyčíslil včera končící šéf s tím, že do zimního období musí kasu naplnit, aby měl Psotka jasné mantinely pro přestupovou politiku.