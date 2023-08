Zbrojovce se a priori nevěří, zjistilo vedení klubu na setkání s fanoušky

Zbrojovka nezačala novou éru podle svých představ, když je po úvodních šesti kolech v druholigové tabulce pátá s pětibodovou ztrátou na čelo. Diskuse měla zvláštní atmosféru, neboť obě strany přišly do neznámého. „Na náš názor se nikdo hromadu let neptal,“ poznamenal jeden z příznivců. MF DNES vybrala čtyři nejdůležitější témata, která se včera na stadionu na Srbské řešila.

Lužánky a výstaviště

Snad jako vždy ve spojení s brněnským fotbalem padlo hned na úvod jméno místa, které mají fanoušci zakořeněné jako domov zdejší kopané. Jak už ředitel skupiny Portiva a manažer Pavel Svoreň sdělil v dřívějších rozhovorech, realistickou variantou je pro klub v dohledné době setrvání na Srbské a jednání o výstavbě nového stadionu na výstavišti. „Nechceme fanouškům nalhávat vzdušné zámky. Jako akcionáři bychom velmi rádi působili za Lužánkami. Budeme pro to dělat maximum, ale nehrajeme v tom jedinou roli. Jsou tam i jiní hráči, městem počínaje a jinými subjekty s plány za Lužánkami konče,“ vysvětloval Svoreň.

Jeho vize se stáčí spíše k variantě výstavby nového stadionu na výstavišti, i to ale považuje za hudbu vzdálenější budoucnosti a hlavní roli v tom bude hrát opět vedení Brna. „Město bude muset být klíčový hráč výstavby. Dnes naše skupina vstupuje do klubu a máme zkušenosti s výstavbou i správou nemovitostí. Hypoteticky bychom se tedy na výstavbě podílet mohli, počítám ale spíš s přispěním k okolní infrastruktuře,“ dodal manažer společnosti, která spravuje například obchodní centrum v Kladně.

Přestupy budou pozdní

Tým aktuálně trápí nesehranost. Ostatně to, že je šitý horkou jehlou, nepopírá ani jeho hlavní tvůrce, sportovní manažer Zdeněk Psotka. Ten slibuje ještě několik změn, a to oběma směry. „Po čtvrtém kole jsem říkal, že pět hráčů chci dostat ven a pět dovnitř. To stále platí jako plán. Navíc do 8. září, kdy končí přestupní okno, je ještě dost času. Aktuálně však narážíme na to, že kontaktovaní hráči s vidinou možnosti nabídky od prvoligových mužstev ještě čekají, než by dotáhli jednání s námi,“ vysvětlil Psotka.

Kouč Luděk Klusáček úkoluje svého kolegu, aby se díval zejména po defenzivních posilách, Psotka si hlavně myslí na nového organizátora celé hry. „Hledáme hráče, který umí řídit hru, který mluví česky, který dovede jen řečí těla říct ostatním, co mají dělat, a držet hlavu nahoře,“ nastínil manažer.

Portiva už necouvne

Opatrní příznivci Zbrojovky se hodně zaměřili na Svoreně. A s neskrývaným našlapováním kolem chtěli vědět, zda je postupná akvizice klubu zcela jistá, neboť i po oznámení plánu převzetí se na webu Portivy objevil na několik dní článek, že skupina zatím do Zbrojovky nevstupuje a vše je spojené jen se Svoreněm.

Setkání vedení fotbalové Zbrojovky Brno s fanoušky.

„Naše firma se pohybuje hlavně ve sféře fondů. Tam jsme silně regulovaní. Finálním vlastníkem má být Portiva, ale zatím to právě skrze regulaci bylo technicky jednodušší udělat takto, abych už mohl vystupovat za klub. Hned po oznámení plánu akvizice se totiž regulátoři trhů ozvali, zda bude vše po právní a byznysové stránce v pořádku,“ prozradil akcionář.

Podle něj však žádné zmaření dohody už opravdu nehrozí. „Nedokážu si představit nic, co by mělo akvizici zhatit, aktuální audit děláme proto, abychom detailně věděli, co kde je,“ odmítl škarohlídské pohledy. Portiva se stane definitivně vlastníkem klubu se startem jarní části ligy.

Regionální značka

Panel mužů z klubu se jednoznačně shodl, že se brněnský tým má podle jejich vize stát synonymem vrcholu fotbalu na jižní Moravě. Zbrojovce se ale spíše než navazovat vztahy mezi kluby dařilo aktivní spolupráce bourat. „Mluvil jsem teď se všemi kluby v Brně a okolí. Jednali jsme s nimi, jakou by chtěli hrát finální roli v hierarchii klubů v regionu, jaké mají cíle, a věřím, že jsme s nimi našli nějaký společný vztah a zájem, který chceme v budoucnu rozvíjet,“ prohlásil Psotka.

Sportovní manažer Zbrojovky Brno Zdeněk Psotka na setkání s fanoušky klubu.

Podobnou péči chce také věnovat vztahu s talentovanými mládežníky, kteří do Brna sice stále chodí, ale v posledních letech také podobně rychle Zbrojovku opouštěli. Často s nechutí zde pokračovat, neboť zde neviděli možné herní vytížení. Další pak odešli za nízké přestupní částky, které klubu nedokázaly zajistit růst. Brno se tak postupně stávalo neatraktivní destinací. „Po svém příchodu jsem tu narazil na problém, se kterým jsem nepočítal. Byla to odpověď spousty lidí k lecčemu, ať se osobně nezlobím, ale že Zbrojovce a priori nevěří, tohle musíme změnit, ale nepůjde to hned,“ ví manažer.

Alli prozatím zůstává

Nigerijský krajní záložník Wale Musa Alli se po dlouhém období spekulací měl stěhovat z Brna pryč. Služby maličkého rychlonohého hráče si zkouší zajistit Dynamo České Budějovice. Podle sportovního manažera Zbrojovky Zdeňka Psotky ale není informace o jeho odchodu pravdivá. „Nejsou splněny ani základní podmínky iniciace jeho přesunu. Alli zůstává naším hráčem a je v plném tréninku,“ ohradil se na setkání s fanoušky.

Jeho slova ale zmírnil ředitel budoucího majitele klubu Pavel Svoreň. „Jsem tu sice týden i s cestou, ale pochopil jsem, že když chce někdo pryč, Zbrojovka nemůže být vězením. A Alli prý opravdu chtěl takřka za každou cenu odejít,“ naznačil Svoreň, že je konečné setrvání Alliho v klubu absolutně nejisté.