V Gentu mají zlatý chyták. Značka vydělala za čtyři roky 34 milionů

Silnice by neměly řidiče překvapit. Odborníci říkají, že „mají odpouštět“. Musí mít takové prvky, aby byla schopná řidiče ochránit. Ovšem dopravní značení toto pravidlo často nectí a občas to jsou vysloveně chytáky.



Past v ulici, kterou najdete v mapách Gentu jako Kortedagsteeg, je obzvláště zlomyslná. Za pouhé čtyři roky tam zákazová značka, kterou řidič snadno přehlédne vydělalam 1,324 milionu eur (to je přes 34 milionů korun), všiml si belgicky list Het Laatste Nieuws. Od dubna 2017 dala za vyučenou 23 314 motoristům.

Z hlavní ulice tam odbočit nesmí, protože vjedou do zákazu vjezdu, ovšem mnoho řidičů to udělá. Filip Watteeuw, radní za Zelené, námitky na špatné dopravní značení odmítá s tím, že se do „zakázané“ ulice vjíždí přes chodník.

To je ovšem s v oblasti centra města, kde je vozovka s tramvajovými kolejemi s chodníkem zarovnaná a vytyčují jej pouze sloupky, spíš jen symbolické upozornění. Na hlavní chybí zákaz odbočení, podle Watteeuwa tam však být nemusí. Zákaz vjezdu je vyznačen na relativně malé tabuli za rohem, když tam odbočíte v nízkém autě, dá se čekat, že v některých situacích značku vůbec neuvidíte.



„Pokud 23 tisíc řidičů nevidí dopravní značku, pak to není chyba lidí, ale dopravního značení,“ namítá opoziční politička Sonja Welvaertová. „Toto je nepochybně nejvýnosnější dopravní značka v Evropě.“ Už to podle ní nemá nic společného s bezpečností silničního provozu a zasazuje se o vrácení pokut. „Pokud by město vynaložilo jen trochu úsilí na posunutí dopravní značky o několik metrů, problém by byl vyřešen.“

Zpočátku vjíždělo do zákazu v průměru dvacet řidičů denně, v současnosti je jich třináct za den. Na hlavní ulici je stále vcelku velký provoz, ústí na ni mimo jiné výjezdy z tří parkovišť v centru vlámské provincie Východní Flandry.