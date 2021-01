Nové regule pro motoristy v zahraničí: v Německu je za focení nehody vězení

Belgie zavádí zákaz kouření v autě

Automobily s dětmi musí být v Belgii od roku 2021 nekuřácké. Rozhodl o tom v únoru 2020 jednomyslně Výbor pro zdraví belgického parlamentu. Zákaz se bude vztahovat na všechna vozidla vezoucí děti do 18 let věku. Podobné předpisy již existují ve Francii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru, ve Finsku, Skotsku a Anglii s Walesem. V Německu se podobný zákon připravuje.

Belgie zavedla záchrannou uličku

V Belgii je od 1. října 2020 uzákoněna tvorba záchranné uličky v koloně pro hladký průjezd vozidel záchranných složek. Systém je stejný jako u nás (jak na to čtěte zde).



Švýcarsko upravuje nouzovou uličku pro záchranáře

Aby se usnadnil příjezd záchranných složek k mimořádné události, musí řidiči vytvořit nouzovou uličku pro složky IZS. Toto pravidlo se tak sjednocuje s okolními zeměmi a je i stejné jako u nás. Tedy levý pruh uhýbá vlevo a pravé pruhy uhýbají vpravo.

Švýcarsko zrychluje přívěsy

Maximální povolená rychlost se u všech přívěsů s celkovou hmotností soupravy do 3,5 tuny zvyšuje z původních 80 km/h na 100 km/h.

Cyklisté mohou ve Švýcarsku odbočovat na červenou

Cyklisté mohou ve Švýcarsku nově odbočit vpravo na červenou, ale jen za předpokladu, že neohrozí nebo neomezí nikoho dalšího.

Nový rychlý jízdní pruh pro mýtné v Rakousku

Řidiči na rakouské Pyhrnautobahn A9 mohou od 15. září 2020 využít speciální jízdní pruh před tunely Bosruck a Gleinalm. Pruh je tam určen pouze pro držitele elektronického mýtného zakoupeného přes speciální web.

Konec noční výjimky pro kamiony v Rakousku

Výjimka pro těžká nákladní vozidla nad 7,5 tuny s normou Euro 4 jedoucí po Inntalské dálnici A12 v místech, kde je umístěna dopravní značka IG-L , skočila k 1. lednu 2021. Výjimka však nadále platí pro rychle se kazící zboží, přepravu zvířat, k udržení neodkladné lékařské péče a vozidla s čistě elektrickým nebo vodíkovým pohonem.

V Rakousku se během roku 2021 změní sazby pokut

V průběhu roku se očekává, že bude schválena novela zákona o dopravě, která bude měnit sazby pokut za překročení maximální povolené rychlosti. Dá se očekávat, že nejvyšší sazbou bude pokuta až 5 000 Eur a zabavení vozidla, aby bylo zajištěno zaplacení pokuty. Hrozí také veliké tresty za nelegální závody.

Nizozemský Amsterodam zpřísnil emisní zónu

Nizozemské hlavní město zpřísnilo od 1. listopadu 2020 pravidla emisní zóny ve svém centru. Nově do ní nemohou vjíždět naftová vozidla emisní normy 0 až 3 a zóna se zvětšila na celé území vně dálnice A10. Pokuty za porušení zákazu ve výši 95 Eur bude tamní policie vymáhat až od 1. března 2021.

Francie zavádí povinné zimní pneumatiky

Ve Francii dosud neexistoval předpis o nutnosti zimního vybavení při zimních měsících, ale od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022 se nově stanovuje nutnost zimních pneumatik pro 48 francouzských departementů.

Italské Bolzano zpřísňuje eko zónu

Od července 2021 bude zakázán vjezd do centra města pro vozidla s emisní normou Euro 0 až Euro 4 včetně, u naftových a benzinových motorů jde o normy Euro 0 a 1. Zóna je stanovena od pondělí do pátku mezi 7. a 10. hodinou dopolední a 16. a 19. hodinou odpolední. Mimo uvedenou dobu je možné do této zóny vjíždět i nadále.

Španělsko snižuje rychlost ve městech

Obecný rychlostní limit bude v ulicích měst od poloviny roku 2021 výrazně zpřísněn. V jednosměrkách se bude moci jezdit jen 20 km/h. Na klasické ulici s jedním pruhem pro každý směr bude maximální rychlost 30 km/h a na víceproudé silnici v každém směru bude rychlostní limit maximálně 50 km/h. O třicetikilometrovém limitu jako novém trendu napříč Evropou čtěte zde.

Španělsko upravuje výbavu motorkářů

V roce 2021 dojde ve Španělsku k zavedení povinnosti nosit speciální motorkářské rukavice při řízení motocyklu a bude nutné dodatečné schválení užívání interkomu v motorkářské helmě.

Španělsko mění emisní plakety

Od července 2021 se změní platnost emisních plaket. Současný model má 4 plakety, ale má se připravit pátá pro nové generace benzinových a naftových motorů.

Německý Frankfurt nad Mohanem snižuje rychlost

V centru německého města bude od 1. ledna 2021 platit maximální povolená rychlost 40 km/h. Město tím chce zlepšit kvalitu ovzduší a zvýšit bezpečnost.



V Německu se mění zákon o focení nehody

Od 1. ledna 2021 je možné postihovat natáčení nebo focení dopravní nehody přihlížejícím. Nově hrozí trest odnětí svobody až na dva roky nebo peněžitý trest.

Německo nebude registrovat motorky s horšími emisemi

Od 31. prosince 2020 již není možné registrovat v Německu nové motorové vozidlo kategorie L (motocykl), které má typové schválení Euro 0 až Euro 4. Přeprodej staršího modelu je možný.