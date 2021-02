Past na řidiče v Praze. Desítky aut skončily v tramvajovém kolejišti

Původně vedly tramvajové koleje klasicky prostředkem ulice, pruhy pro auta byly po stranách. Nově zvolili architekti a projektanti řešení s kolejemi na jedné a oběma automobilovými pruhy na druhé straně. Z pohledu estéta to vypadá dobře, ovšem zpoza volantu je to horší. Při výjezdu od nádraží, kde je uspořádání „postaru“ totiž musí řidiči ve směru ven z centra překonat oboje tramvajové koleje, jenže svislé i vodorovné značení je tak zmatečné a nevýrazné, že to ti, kdo těmito místy jedou poprvé nebo jen občas, nechápou.



Někteří se raději otočí, protože mají strach, že je cesta navádí do protisměru; to v lepším případě. Hůř dopadnou ti, kdo pokračují po tramvajových kolejích – z vozovky hupnou rovnou do štěrkového svršku tramvajových kolejí. A z něho se bez pomoci s normálním osobním autem dostat nedá.

Na to, že se rovně dál jet nedá, upozorňují malé plastové terčíky, ty jsou špatně viditelné už za běžných okolností, když byla v uplynulých týdnech v Praze kalamita, schoval je sněhový příkrov úplně. Na podnět dopravního podniku tam správa komunikací nainstalovala retardéry, ty ovšem pomohou jen částečně.

Mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík přiznává, že za čtyři měsíce evidují na tomto zrekonstruovaném místě dvacet nehod, kdy bylo třeba auto vyprostit z kolejí, což trvá často i déle než půl hodiny.