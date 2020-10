Zimní gumy na octavie nejsou. Továrny nestíhají vyrábět a zdražují

„Rozhodně není dobré s nákupem čekat. U nejprodávanějších rozměrů může dojít ke krátkodobému nedostatku. Nemá smysl čekat na posezonní slevy, ty letos kvůli nedostatku gum na trhu vůbec nebudou,“ popisuje pro iDNES.cz situaci na trhu zimních pneumatik Radek Grill, majitel pneumatikářské značky Tomket a provozovatel internetového obchodu nejlevnejsipneu.cz.



„Naše autorizované servisy tento propad zaznamenaly. Případné výpadky některých dodavatelů jsme však stále schopni vykrývat alternativami v různých cenových relacích. Nadále nabízíme kompletní zimní kola i zimní pneumatiky ve všech rozměrech,“ říká Pavel Jína, tiskový mluvčí Škoda Auto Česká republika.

Přezouvání na zimu V období od 1. listopadu do 31. března nařizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích v Česku řidičům použití zimních pneumatik, když je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza, nebo se vzhledem k počasí může sníh a led na cestě objevit.

Radek Grill vysvětluje, že továrny po celé Evropě stály na jaře, kdy měla běžet výroba zimních pneumatik na tuto sezonu. „A v omezeném režimu výroby běžela i celé léto. Nikdo navíc nepočítal se současnou druhou vlnou a dalšími omezeními. Pneumatik je proto na trhu nedostatek. V některých rozměrech už docházejí úplně. Konkrétně třeba barumky v nejprodávanějším rozměru 205/55 R16 už v Česku prakticky nejdou objednat měsíc. V některých rozměrech docházejí i drahé prémiové značky včetně Continentalu, kterých byl vždycky dostatek,“ uvádí.

„Nedostatek se týká pouze některých rozměrů, bohužel však těch, které obouvá nejvíce českých řidičů, tedy například 205/55/16 a 195/65/15,“ souhlasí ředitel e-shopu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. To jsou rozměry pro nejrozšířenější vozy typu Škoda Octavia nebo Ford Focus.„Nedostatek pneumatik je problém, který ve větší či menší míře ovlivňuje většinu prodejců. Vzhledem k četným omezením, které způsobila pandemie covidu v řadě států, totiž nemohli výrobci pneumatik produkovat zboží v takovém množství jako v předchozích letech,“ dodává.

„V Otrokovicích určitě výrobu nezastavujeme,“ říká pro iDNES.cz Magdalena Nagy z Barum Continental. Připouští ovšem, že jsou určité provozy, kde může dojít k omezením kvůli výpadku zaměstnanců, kteří mají nařízenou karanténu.

„Máme továrny i jinde po Evropě a může se stát, že u exponovaných rozměrů může nastat krátkodobý nesoulad mezi poptávkou a výrobou. Ovšem závody jsou připraveny reagovat a upravit objem produkce,“ ubezpečuje mluvčí otrokovické fabriky. Magdalena Nagy připomíná, že záleží také na dealerech, jestli se stihli předzásobit. „Pokud máme dané pneumatiky skladem, dodáváme dealerům zboží do 24 hodin,“ dodává.

Podle Vojtěcha Schwangmaiera obchodník, který se dobře „předzásobil“, má skladem dostatek zboží na pokrytí asi 60 % prodejů. Zbylých 40 % v průběhu sezony doplňuje podle potřeby od výrobce. „Ten však pneumatiky nebude mít k dispozici, a pokud ano, tak za vyšší cenu než obvykle,“ dodává.

Motoristé dojížděli přes léto staré zimáky

Komplikovaná situace je podle Grilla i s asijskými značkami, které sice výrobu nepřerušily, ale mají problém pneumatiky do Evropy dostat. „Vázne logistika, chybí personál pro námořní kontejnerové lodě, jsou zpřetrhané návaznosti jednotlivých druhů dopravy.“

Přes léto byl podle Radka Grilla citelný úbytek prodeje letních pneumatik. „V Česku asi o 18 procent. Lidé méně jezdili a nejspíš i dojížděli starší zimní pneumatiky. Teď je o to silnější poptávka po nových. Tento vysoký nárůst na druhé straně kompenzuje zpomalení prodeje nových aut, ve výsledku však počítáme s tím, že prodeje meziročně vzrostou o jednotky procent. Pneumatik je však na trhu reálně méně.“

Výpadky jednotlivých továren v evropských zemí je podle Grilla těžké vykrýt. „Každá má formy na určité rozměry a tyto formy nelze libovolně převážet do jiných továren, jsou homologované na konkrétní výrobní závod.“

Jaro a podzim jsou hlavní sezony pro pneuservisy. Pneumatiky se ovšem vyrábí vždy půl roku dopředu. Na jaře omezili výrobu kvůli koronavirové uzávěře v Barum Continental od konce března do Velikonoc. Tento výpadek tak podle všeho továrna dohání doteď.

Výroba zimních pneumatik standardně končila k 1. listopadu, kdy nabíhala výroba na léto. Kvůli současnému nedostatku se výroba zimních pneumatik nejspíš prodlouží, to však může způsobit na jaře opět nedostatek u letních gum.

Nedostatek pneumatik podle Vojtěcha Schwangmaiera zapříčiní růst cen. „Jen mezi 41. a 42. týdnem tohoto roku stoupla cena pneumatik v průměru o šest procent. Dalším důvodem zdražení je i oslabení koruny vůči euru. Ještě 5. března 2020 byl kurz 25,3 Kč za euro, dnes je to 27,3 korun za euro a nelze říci, že by to v nejbližších týdnech mělo zlepšit.“

„Už nyní máme zprávy, že řadě pneuservisů i menších e-shopů úplně vypadly některé značky a musí je nahrazovat jinými. Menší hráči budou muset vynaložit větší úsilí pro zajištění si zboží a hledání nových alternativních dodavatelů. V rozjeté sezoně je však velice obtížné najít čas a kapacitu na řešení těchto změn s nejistým výsledkem,“ dodává Schwangmaier.