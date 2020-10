Ventilková válka: od pomsty v Jizerkách k vypouštění pneu SUV v Paříži

Pár desítek let se zdálo, že je tato forma msty na autě zapomenuta. Jenže teď je zpět. A v Paříži se dokonce stává symbolem boje proti velkým SUV, která podle militantních ekologických aktivistů škodí životnímu prostředí. Novodobí vykonavatelé ekologické spravedlnosti nechtějí útočit na „fyzickou integritu zbohatlíků“, kteří SUV vlastní, ale na samotná auta. Nenásilně. Vypuštěním pneumatik.



Aby nedošlo k nehodě, vydala nová ekologická organizace La Ronce (v překladu ostružina), která protest pořádá, pokyny, podle kterých má aktivista nechat za stěračem auta lístek s informací, že se nebohý městský teréňák stal obětí ekologického hněvu a nechť si majitel kola dohustí.

Ekologičtí aktivisté – i když v tomhle případě je na místě výraz ekoteroristé – zřejmě netuší, že drtivá většina aut, která jsou předmětem jejich enviromentálního hněvu, má automatické hlídání tlaku v pneumatikách, takže řidiče na prázdné kolo upozorní i bez jejich milosrdenství. A asi ani neví, že většina těch proklínaných SUV má dnes místo rezervy opravnou sadu s dohušťovacím kompresorem. Takže nenáviděného „zbohatlíka“ bude jejich protest stát pět minut času a ušpiněné dva prsty.



A naštěstí nejspíš ani netuší to, co věděl každý československý myslivec, který chtěl svého času ztrestat líného lufťáka, co si na houby zajel autem až do lesa, že největší pomsta není pneumatiky vypustit, ale vyšroubovat z nich ventilky a zahodit je. Na místě vzdáleném kilometry od civilizace to byl tvrdý trest. Ale naštval by určitě i uprostřed Paříže.



Mimochodem samotný vandal se vystavuje solidní pokutě za poškozování cizího majetku. Kromě pařížských ekosoldatek to stejné hrozí i samozvanému ochránci přírody, který poslední dobou řádí v okolí Bedřichova v Jizerských horách (čtěte zde). Toho ale netrápí velikost vozů a pohon 4x4 jako spíše auta, která řidiči zaparkovali v lese. Má rafinovanou metodu ležící mezi pařížským protestem a starou československou lesáckou klasikou: ventilky autům pouze povolí, ale nevyšroubuje a nezahodí.



Pro řidiče to však znamená téměř to samé – na utažení je potřeba malý specifický šroubováček, který obvykle mají jen v pneuservisech. Anebo kovovou čepičku na autoventilek za pětikorunu, která se kdysi válela v každé dílně.

S pařížskými ekoaktivisty má ochránce Jizerek nejspíš stejné krédo v duchu hesla „když se kácí les, létají třísky“: Zatímco Pařížané se plošně zaměřují na SUV, v Jizerkách našli svůj služební vůz s prázdnými koly i oficiální strážci tamní chráněné krajinné oblasti.



Ve finále jsou na tom Pařížané stejně hůř. Kromě vypouštění pneumatik vyzývá ekologická guerilla La Ronce i k útokům na lahve Coca-Coly. Aktivisté je mají znehodnocovat tak, že v obchodech budou otevírat jejich uzávěry. V Jizerských horách jsou podle všeho pijáci coly zatím v bezpečí.