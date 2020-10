Samozvaný ochránce hor škodí v Jizerkách, kola vypustil i vozům CHKO

Neznámý vandal se mstí motoristům za to, že vjíždějí do CHKO Jizerské hory a parkují v lese. Vypustí jim všechny čtyři pneumatiky na autě. Mezi lidmi už se rozeběhla i letáková kampaň s názvem „Pomozte dopadnout jizerského sr*če“.

„Jeden idiot nebo skupina si krátí dlouhou chvíli tím, že vám vypustí u zaparkovaného automobilu všechna kola. A to poměrně rafinovaně, povolením osiček u ventilů. Kolo je ihned prázdné a toto hovado, hrající si na samozvaného ochránce Jizerských hor, samozřejmě bleskurychle zmizne. Nemáte šanci znovu dofouknout, pokud nemáte dílenský pneu šroubovák na dotažení ventilků,“ píše se v letáku, který koluje po Bedřichově a na sociálních sítích.

Jeho autoři v něm vybízejí motoristy, aby byli pozorní, nechávali v autech zapnuté palubní kamery a všímali si podezřelých lidí motajících se kolem aut.



„Cílem je nashromáždit co nejvíce důkazů o těchto zrůdách a předat formou trestního oznámení na policii,“ stojí ve výzvě.

Poškození jednoho auta vyvolá vjezd dalších

Policie však podotýká, že zatím eviduje pouze jedno oznámení o vypuštěných pneumatikách.

„Snad to bude tím, že sami motoristé by se tím usvědčili z přestupku, kdy nepovoleně vjeli do CHKO a vystavili by se tak postihu až pět tisíc korun. Tak nám třeba tyto věci vůbec nenahlásí,“ zamýšlí se mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Za nedovolený vjezd do CHKO přitom motoristům hrozí pokuta v horní výši 100 tisíc korun. Průměrně dostávají tisíc až dva tisíce korun.

O tom, že neznámý vypouštěč v okolí Bedřichova skutečně řádí, ví šéf Správy CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář.

„Nejspíš půjde o samozvaného ochránce hor, který si myslí, že tímto pomáhá v boji proti parkujícím autům. Jeho snaha je ale kontraproduktivní. Poškození jednoho auta vyvolá vjezd dalších vozidel, které ho přijedou odtáhnout,“ míní Korytář.

Leták rozšiřovaný po Bedřichově dává činnost vandala do souvislosti s CHKO Jizerské hory. „Velmi pravděpodobně se jedná o pracovníka lesní správy nebo CHKO, kteří si takto vykládají spravedlnost po svém,“ píše se v letáku.

Vypuštěná kola měli i ochránci

Korytář však upozorňuje, že tímto způsobem Správa CHKO nikdy problémy neřeší. „Za své lidi dávám ruku do ohně. V případě přestupku dáváme oznámení o porušení zákona za stěrač,“ upozorňuje. Jak dodává, i ochránci přírody se stali terčem vypouštěče pneumatik.

„Ve dvou případech vypustil pneumatiky i nám. Takže to vnímám jako nespravedlnost, že nás s touto činností spojují,“ vysvětluje Tomáš Korytář.

Oslovení lidé se shodují, že parkování aut v lesích Jizerských hor je velkým problémem, který eskaluje vždy na podzim během houbařské sezony.

„Řešíme to tady stále. Odsuzuji to, že někdo je líný nechat auto na asfaltovém parkovišti a raději vjede do lesa. A stejně tak odsuzuji toho, kdo bere zákon do svých rukou a vypouští autům pneumatiky. Neschvaluji ani jedno, ale podotýkám, že kde není příčina, nebyl by ani následek,“ komentuje starosta Bedřichova Petr Holub.



Podle šéfa CHKO Český ráj Jiřího Klápště může být vypuštění pneumatik auta v horách velmi závažným přečinem.

„Je to hloupost. Pokud by se dotyčnému v horách něco stalo, potřeboval by odjet, třeba pro pomoc, tak tu máme velký problém. Nebral bych to na lehkou váhu,“ varoval Klápště.

Také podle něj se terčem vandalů stávají někdy i vozy Správy CHKO, která má přitom povolenku k vjezdu do všech částí CHKO. „Dotyčný si záměrně vybíral naše auta. Nakonec jsme přistoupili k tomu, že jsme z vozidel raději sundali všechny identifikační znaky Správy CHKO,“ vzpomněl Klápště na dávný případ.