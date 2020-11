Sezona přezouvání vrcholí. Pneumatiky zdražily, roste zájem o celoroční

„Zdá se, že řidiče od včasného přezouvání neodradil lockdown ani zdražení pneumatik, což je pro bezpečnost na silnicích jednoznačně pozitivní zpráva,“ uvedl ředitel Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. Dobrá zpráva je podle něj i to, že řidiči nadále preferují osvědčené značky. V čele nejprodávanějších značek jsou Barum, Nokian, Michelin a Continental.



Podle průzkumů české značky Barum řidiči přezouvání na zimní pneumatiky nepodceňují a více než 70 procent z nich vymění pláště s dostatečným předstihem a bez ohledu na počasí.

Rekordní meziroční zdražení o 13 procent způsobené výpadky výroby a oslabením koruny podle Schwangmaiera na české řidiče dopadlo v té nejhorší možné době. V průzkumu totiž 36 procent z nich přiznává, že jim v důsledku koronaviru klesly příjmy. Každý desátý řidič měl navíc letos problém najít vhodné pneumatiky. Třetina řidičů navíc zaznamenala zdražení rozměru, který obouvají na své auto.

Zatímco v roce 2018 lidé za sadu pneumatik utratili v průměru 6400 Kč, loni to bylo o 100 Kč více a letos je to již 7200 korun. „Kvůli oslabení koruny vůči euru je nákup pneumatik od zahraničních dodavatelů nákladnější. Ještě 5. března byl kurz 25,3 Kč za euro, dnes je to 27,3 Kč za euro a nelze říci, že by to v nejbližších týdnech mělo zlepšit,“ podotkl Vojtěch Schwangmaier.

Obchodník, který se dobře předzásobil má podle Schwangmaiera skladem dostatek zboží na pokrytí asi 60 procent prodejů. Zbylých 40 procent ale v průběhu sezony doplňuje dle potřeby od výrobce nebo dodavatele. Dodavatelé však letos nemají k dispozici dostatek pneumatik a pokud ano, tak za vyšší cenu než obvykle. Předzásobených prodejců je přitom kvůli nejisté situaci letos méně než jindy.

Podle Schwangmaiera byl už na jaře pozorovatelný výrazný přeliv zákazníků z kamenných prodejen do e-shopů a zimní sezona přezouvání tento trend ještě umocnila. To však klade vysoké nároky na dopravce, kteří řeší v době vládních omezení více objednávek než kdy dřív. „Kdo bude s nákupem váhat, tomu může dorazit zboží místo následujícího dne i s několikadenním zpožděním. S tím, jak se pomalu přibližuje vánoční špička, se bude totiž situace ještě zhoršovat,“ dodal Schwangmaier.

Výrazně letos vzrostl zájem o celoroční pneumatiky. Ty v září a říjnu tvořily téměř sedm procent objednávek, což je o dva procentní body více než v předchozích letech. „Počet prodaných celoročních pneumatik každý rok stabilně roste, až do letošního roku však byl růst velmi pozvolný. Český trh v tomto směru do jisté míry kopíruje ten polský, kde je letos o celoroční pneumatiky ještě větší zájem než u nás,“ dodal Schwangmaier. Řidiči se o celoroční pneumatiky zajímají kvůli pohodlí, kdy nemusí dvakrát ročně přezouvat (33 procent), úspoře nákladů za druhou sadu pneumatik (27 procent) a také kvůli mírnějším zimám v posledních letech (22 procent).

Používání zimních pneumatik je v České republice povinné v období od 1. listopadu do 31. března, pokud vozidlo jede po souvislé vrstvě sněhu, ledu nebo námraze, nebo pokud to nařizuje zvláštní dopravní značka. Tento legislativní požadavek má podle výrobce Bridgestone své opodstatnění, protože zimní pneumatiky získávají nad letními navrch již při poklesu teplot pod sedm stupňů. Jejich speciální směs si zachovává měkkost a pružnost i za chladného počasí.